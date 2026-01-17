企業生日快樂／怡和國際 綠能服務一條龍

怡和國際（7590）投入台灣能源轉型浪潮，以前瞻的戰略與金融創新，歷經十年建構起涵蓋案場開發、融資、建置、發電、售電及綠電交易的完整「一條龍」服務體系，朝成為台灣最具指標性的綠色能源整合企業願景穩健邁進。

怡和國際前身為全新汽車租賃公司，2009年8月成立，最初專注小客車租賃業務。2015年時，當時的董事長朱文煌（亦為欣雄天然氣董事長）與總經理邱振庭帶領新的經營團隊，為公司擘劃迎向能源趨勢的新藍圖。

2015年，怡和國際更名，嘗試拓展至各類型租賃及中小企業周轉金業務，但因市場對新進者缺乏認知，遭到嚴峻挑戰，首先是「品牌能見度不足」，導致推廣舉步維艱。其次是「人才與客群品質不佳」，當時的業務團隊素質較弱，推廣客群侷限於微型企業，致使客戶的財務體質相對薄弱。同時內部徵審制度尚未完整，延緩營運效率。

儘管背後有總市值超過百億元、深耕高雄30餘年的欣雄天然氣集團為支撐，但初期的銀行融資額度仍不足，公司難以擴大業務規模。

面對困境，內部決定改變業務方向，將企業發展與政府推動的再生能源政策結合。管理層意識到，要解決挑戰，唯一的出路是創新產品並建立專業信譽，將「綠能」作為品牌突圍的利器。

響應政策 展現專業能力

2017年11月，集團創立怡和國際能源公司，徵聘太陽能產業專業人士，共同研究如何融資與投資太陽能電廠。

這項決策催生了金融創舉「太陽能過橋資金」產品。過橋資金的誕生，有效填補電廠建置期資金缺口，為投資者提供高額度且便捷的方案。

太陽能過橋資金的產品設計，精準命中案主在建置期的最大痛點，成功展現怡和國際在金融與工程領域的跨界專業度。2018年1月，成功完成首案太陽能過橋資金案件，搭配後段的銀行代償，為一家電廠業者籌得4,000萬元資金，助其興建1MWp電廠並順利掛表併聯。

首案的成功，不僅讓外界看到怡和國際的專業能力，也證明其產品模式的可行性與可靠性。怡和國際營業額也開始蒸蒸日上，銀行也在資金上給予更支持的態度，一舉解決草創期的所有困難，讓公司能專注於綠能產業的深化布局。

怡和國際深知，要達成全方位能源整合服務商的企業目標，必須掌握商品本身。因此將火力轉向能源的人力培養、自行興建持有電廠，並戮力發展EPC（設計、採購、施工）統包工程。這一系列的行動，目的在於建立完整產業鏈know-how，為集團未來公開發行（IPO）打下基礎。

延伸觸角 發展農電共生

2020年時怡和國際資本額達6億元，2020年7月登錄櫃買中心創櫃板。在業績加持下，2022年3月登錄興櫃，進入資本市場。

怡和國際將綠能觸角延伸至更複雜與專業的領域。轉投資和樂漁業科技公司、怡和農業生物科技公司，將太陽能電廠的投資與融資從屋頂型，深耕至農業與養殖業場域，進入漁電共生與農電共生領域。

至此，太陽能、不動產、企業周轉金、設備／車輛租賃已成為公司的重要業務。怡和國際在融資上發展出屬於自己特色的綠能租賃，確立在能源租賃業的領頭羊地位。

該公司更掌握商品，藉由自行持有電廠及轉投資，具備審視太陽能產業的專業能力，成功克服「人才與制度不成熟」的挑戰。

為完成綠能產業的最後一哩路，子公司怡和國際能源2024年1月成立怡和綠電超商公司，同年5月取得經濟部售電業執照。此舉是怡和國際從「綠電製造者」走向「綠電零售與服務者」的關鍵一步。

怡和綠電超商目標在於解決台灣中小企業取得綠電困難的瓶頸。有別於傳統大型電廠的長約、大額交易模式，怡和綠電超商專門提供小型、彈性的綠電採購方案，實現綠電的「自由化」與「零售化」，讓小型用電戶也能參與綠色轉型，充分體現怡和國際「全方位能源整合服務商」的社會責任。

2025年中，怡和國際開啟新的事業群表後儲能，進軍節能減碳部門，未來將搭配綠電交易等後段服務，導入AI智能運算系統，以優化綠電供應效率與穩定性。公司更推出「儲能設備0元方案」，積極配合政府政策，衝刺儲能商機。

目前怡和國際在綠能產業上已完成從案場資金融資、規劃設計、監造、發電、天然氣發電廠建置、售電、到綠電交易與儲能調度的完整「一條龍服務」。

這十年的轉型與整合，讓怡和國際確立在台灣綠能產業中的金融創新者與垂直整合專家的地位。2024年亦通過ISO 14001（環境管理系統）和ISO 14064-1（組織溫室氣體盤查）認證，將環境永續（ESG）內建於企業營運的核心。