快訊

考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

國產徐蘭英：發揮材料為王優勢 今年營運穩中求勝

中央社／ 台北16日電

國產董事長徐蘭英表示，央行祭出房市管制措施，2025年開始發酵，不過國產仍繳出好成績；但今年初土方清運管理新制上路，讓環境充滿不確定性，今年營運將採取「穩中求勝」策略，並投資興建第2座爐石廠、啟用2座預拌混凝土廠，以「材料為王」優勢布局，帶動營運再創佳績。

混凝土廠國產今天舉辦尾牙，徐蘭英在會前受訪時表示，2025年國產推出高彈性模數混凝土，具耐震、高端低碳等特性，獲許多科技廠房青睞，這也對重大工程與科技廠房良率提升有很大幫助，今年將會持續布局。

展望2026年，徐蘭英說明，為了讓材料可自給自足，董事會已通過投資新台幣15億元，在台北港興建第2座爐石研磨廠，預計今年3月動工，2027年第4季完工，將生產高端低碳的爐石粉，減碳率可達50%，加上台北港原有的爐石研磨廠，年總產能可達到110萬公噸，發揮「材料為王」布局優勢。

市場擴展方面，徐蘭英指出，今年將啟用台中與汐止等2座預拌混凝土廠，屆時全台將有28座混凝土廠，可持續推升營運動能，也有助於迎接公共建設案。

資產活化升級方面，徐蘭英提到，國產擁有龐大土地資產，除了旗下南港大型開發案等資產活化，與擁有鄰近北士科的近2萬坪土地，都鄰近AI巨擎輝達的研發中心與海外總部，未來若經政府相關國土與都市計畫後，發還土地將具龐大潛在開發價值。

徐蘭英強調，國產建材近年加速推動全建材集團的綠色營運布局，包括旗下矽酸鈣板廠惠普、布局ALC輕質磚與板材的國宇建材、再生混凝土公司重置資源科技等關係企業，都表現亮眼，撐高集團營收。今年將持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，衝刺業績向上。

布局 科技

延伸閱讀

國產斥資15億元建新爐石廠3月動工 發揮「材料為王」優勢

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

無視汙染停工禁令照常開工 蘆洲混凝土工廠負責人、廠長遭訴

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

相關新聞

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比...

租屋族哀號租金補貼遭追討！國土署：六都溢領占2.8％可分期返還

陸續有民眾反映近期收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文。內政部國土署今說明，自去年起回歸地方政府負責受理申請及溢領審查...

SCFI運價指數連二跌、周下滑跌幅4.44% 美東線獨漲

代表全球貨櫃輪市場榮枯的運價指數連兩周下滑，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於16日出爐，指數下跌73.27點...

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。