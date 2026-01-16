國產徐蘭英：發揮材料為王優勢 今年營運穩中求勝

國產董事長徐蘭英表示，央行祭出房市管制措施，2025年開始發酵，不過國產仍繳出好成績；但今年初土方清運管理新制上路，讓環境充滿不確定性，今年營運將採取「穩中求勝」策略，並投資興建第2座爐石廠、啟用2座預拌混凝土廠，以「材料為王」優勢布局，帶動營運再創佳績。

混凝土廠國產今天舉辦尾牙，徐蘭英在會前受訪時表示，2025年國產推出高彈性模數混凝土，具耐震、高端低碳等特性，獲許多科技廠房青睞，這也對重大工程與科技廠房良率提升有很大幫助，今年將會持續布局。

展望2026年，徐蘭英說明，為了讓材料可自給自足，董事會已通過投資新台幣15億元，在台北港興建第2座爐石研磨廠，預計今年3月動工，2027年第4季完工，將生產高端低碳的爐石粉，減碳率可達50%，加上台北港原有的爐石研磨廠，年總產能可達到110萬公噸，發揮「材料為王」布局優勢。

市場擴展方面，徐蘭英指出，今年將啟用台中與汐止等2座預拌混凝土廠，屆時全台將有28座混凝土廠，可持續推升營運動能，也有助於迎接公共建設案。

資產活化升級方面，徐蘭英提到，國產擁有龐大土地資產，除了旗下南港大型開發案等資產活化，與擁有鄰近北士科的近2萬坪土地，都鄰近AI巨擎輝達的研發中心與海外總部，未來若經政府相關國土與都市計畫後，發還土地將具龐大潛在開發價值。

徐蘭英強調，國產建材近年加速推動全建材集團的綠色營運布局，包括旗下矽酸鈣板廠惠普、布局ALC輕質磚與板材的國宇建材、再生混凝土公司重置資源科技等關係企業，都表現亮眼，撐高集團營收。今年將持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，衝刺業績向上。