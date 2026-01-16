國產斥資15億元建新爐石廠3月動工 發揮「材料為王」優勢

國產（2504）集團16日舉行集團尾牙，董事長徐蘭英表示，國產在2026年將投資15億元興建第二座爐石廠、啟用台中與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，除了生產低碳高端的精緻爐石粉、發揮「材料為王」的多元優勢布局外，更將持續擴展營運新動能。

國產也將持續進行南港大型開發案等資產活化，另外與擁有鄰近北士科的近2萬坪土地，剛好都鄰近AI巨擎輝達（Nvidia）的研發中心與海外總部，未來將扮演集團畫龍點睛角色，點亮國產建材集團穩健的邁向優質世紀企業。

國產指出，全球AI炙熱加速低碳商機，國產建材實業集團充分掌握，去年創下史上最高的年度營收紀錄，還蟬聯幸福企業金獎、與獲得業界最多的國內外低碳認證。

徐蘭英表示，在剛過去的2025年，面對全球變遷與挑戰，國產不僅站穩了腳步，更交出了一張極為亮眼的成績單。她表示，在AI浪潮與低碳商機的雙重帶動下，國產掌握了全台科技大建設的先機。去年不論是集團合併營收的225.33億元，還是國內本業營收的194.84億元，都雙雙創下了史上最高紀錄。

徐蘭英指出，這份「史上雙高」的背後，是集團堅實的競爭力：包括了低碳領導力，國產目前擁有61款國內外低碳認證產品，減碳率最高達到42.3%，這在業界是絕對的領先。還有幸福企業力，蟬聯了「幸福企業金獎」。

展望2026年，徐蘭英表示，國產要努力將「創新的DNA」發揮到極致，繼續深化扮演國產競爭力的低碳大溯源管理策略，董事會已經通過投資15億元，在台北港興建於今年3月興建第二座爐石研磨廠。這座先進的環保工廠預計2027年第4季左右完工。

屆時爐石廠年總產能可達到110萬公噸，大大發揮生產的高端低碳且精緻的爐石粉，減碳率可達50%，並成為國產「材料為王」布局中最厚實的基礎，並繼續推出更多兼具結構安全、與減碳效益的高端混凝土產品，服務全台科技業與重大建設需求。

在市場的擴展方面，國產2026年將啟用台中與汐止兩座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。

再加上南港、北士科等AI科技新聚落的成形，國產建材集團在資產活化上都位處該科技聚落的核心與鄰近地段，長期布局後也都將成為集團未來營運的重要動能。