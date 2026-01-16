台中百工百業博覽會開幕 總統、市長為廠商加油打氣

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
總統賴清德受邀到場見證台中地區最具規模的B2C百工百業展。中市府提供
台中市商業會主辦的中部地區產業與消費指標盛事「2026台中百工百業博覽會」，16日於台中國際會展中心盛大開幕，總統賴清德受邀到場見證台中地區最具規模的B2C百工百業展，並感謝主辦單位與台中市政府共同促成展會，全力拚經濟。

台中市長盧秀燕出席力挺產業，並於致詞時指出，台中國際會展中心第一期工程斥資88億元由市府自籌完成，盼帶動百工百業發展，並推動第二期工程，打造台中成為重要會展城市。

盧秀燕表示，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，由市商會主辦「百工百業博覽會」別具指標意義，也恭賀市商會率先進駐，為會展中心揭開序幕，並祝福展會圓滿成功、百業興旺。

盧秀燕指出，台中國際會展中心由市府自地自建，第一期工程斥資88億元、全數由市府自籌完成，歷經6年多的努力，為中部地區實現30年來擁有大型會展中心、拚經濟的重要夢想，期盼透過會展能量振興百工百業，帶動城市經濟發展。

盧秀燕進一步說明，會展中心於農曆年前落成啟用格外具有象徵意義，儘管建設過程中未獲中央補助、財務壓力沉重，市府仍咬牙完成工程。她也期盼未來在中央支持下，順利推動位於西側的第二期工程，將台中國際會展中心打造為全亞洲最新、規模最大的會展場域。

台中市商業會理事長謝豐享表示，這屆博覽會由市商會集結50個同業公會、日本等七個國家，規劃684席展攤，內容豐富多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票。

展覽自今日起至1月19日止，為期4天，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元以上消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。

「台中百工百業博覽會」不只拚年貨商機，更是中部房地產業者在打房後罕見的大型展售會，包含萬群地產、富旺國際、中陽建設、富宇建設以及相關建材業者近百家共襄盛舉。

其中，中台灣不動產代銷天王－萬群地產，此次出動19個在售建案，包下10個櫃位展售。董事長謝坤成表示，目前市場只剩下20％剛需自住客，在這種盤整期，建商不能再像以前一樣高姿態，現在要成交只有三條路，就是要「地點絕佳、價格漂亮、產品超好。」

富旺國際董事長林宗毅說，這次參展祭出「天天抽星宇機票」的優惠，適逢台中國際會展中心剛落成，希望透過這幾天的促銷活動能帶動業績。

深耕台中45年的中陽集團把旗下大買家、異想新樂園等資源整合進來，展區有球池、冰淇淋等拍照打卡體驗區，在展區中獨樹一格。中陽集團董事長張博鈞表示，此次將樣品屋、宜居陽台等建案特色搬進展間，為參觀過程增添輕鬆愉快的氛圍，也進一步拉近品牌與生活之間的距離。

經發局指出，台中國際會展中心自去年10月開始試營運，陸續成功舉辦台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展等大型專業展會，體現台中深厚的製造實力與會展能量。此次「2026台中百工百業博覽會」更是中部地區首屆、規模最大、結合產業展示與民生消費的綜合型展覽，具有重要里程碑意義。

台中市商業會理事長謝豐享表示，為期4天的博覽會預計可吸引逾10萬人潮，創造3億元消費產值。中市府提供
台中百工百業博覽會盛大開幕，由總統賴清德(右5)、市長盧秀燕(左4)等人主持剪綵。中市府提供
台中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，別具指標意義。中市府提供
「2026台中百工百業博覽會」16日於台中國際會展中心盛大開幕。中市府提供
