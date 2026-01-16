SCFI 運價指數連二跌、周下滑跌幅4.44% 美東線獨漲

代表全球貨櫃輪市場榮枯的運價指數連兩周下滑，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於16日出爐，指數下跌73.27點至1,572.12點，周跌幅4.44%，四大航線除美東線外其餘都下跌。

根據最新一期出爐運價，遠東到美東表現最強勁，本周運價每FEU(40呎櫃)達3,165美元，較前一期上37美元，漲幅1.18%；至於遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,194美元，較前一期下跌24美元，跌幅1.08%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,676美元，較前一期下跌43美元，周跌幅2.5%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,983美元，較前一期下跌249美元，周跌7.7%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌9美元，跌幅1.71%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元。

物流業者表示，運價雖然連兩周走低，主要是反應短期內整體運供給狀況，不過，聯盟航線運價整體維持相對穩定，四大主要航線出現漲跌互見，反映船公司對後續行情的價格期待，下周走勢仍需視農曆春節前的出貨量變化而定。

整體而言，農曆年前運價雖具一定支撐題材，但在供需尚未完全回到平衡之前，短期市場仍以震盪整理為主，後續走勢仍需觀察實際出貨動能與航商控艙情形。