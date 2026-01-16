快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

三圓建設關係人源利工程、山圓建設遭退票 公司：均已完成清償註記

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

三圓建設（4416）16日公告，旗下關係人「源利工程」、「山圓建設」近日因存款不足發生退票情事，但相關票據均已完成清償註記，對公司財務與業務營運未造成影響。

三圓建設關係人源利工程1月5日因存款不足發生退票，其中包含合作金庫銀行支票1張，金額為111.6萬元，以及國泰世華銀行支票9張，合計1,008.2萬元。針對該事件，三圓建設表示，子公司華助工程對源利工程的資金貸與金額為2億元，約占三圓建設資產比例1.46%，上述票據已於1月6日至1月9日完成清償註記。

三圓建設亦於16日接獲通知，關係人山圓建設於1月15日因存款不足發生退票，為合作金庫銀行支票1張，金額2,500萬元。三圓建設表示，對山圓建設的資金貸與金額約為8,779.5萬元，約占公司資產比例0.64%，該張票據已於1月16日完成清償註記。

另，三圓建設16日接獲臺灣臺北地方法院民事庭通知，發生原委為新巨蛋管理委員會債務不履行損害賠償事件，三圓建設表示，新巨蛋社區管理委員會就102年經第三公證單位全面檢查後已點交予管理委員會之公共設施匯流排向本公司提起民事請求賠償訴訟，該法律事件對公司財務及業務營運並無重大影響，目前已委請律師製作答辯書狀，以維護公司權益。

合作金庫 國泰世華

延伸閱讀

淡水「藍海大道」將解封 新市五路一段8月完工開放通行

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷 鐵道局5大QA釋疑

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

提高抗洪能力 宜蘭縣府向中央爭取8億元設置壯東、廍後抽水站

相關新聞

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比...

租屋族哀號租金補貼遭追討！國土署：六都溢領占2.8％可分期返還

陸續有民眾反映近期收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文。內政部國土署今說明，自去年起回歸地方政府負責受理申請及溢領審查...

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

信義代銷攜手國際六獎建築團隊 水湳生態核心重磅登場

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。