三圓建設關係人源利工程、山圓建設遭退票 公司：均已完成清償註記

三圓建設（4416）16日公告，旗下關係人「源利工程」、「山圓建設」近日因存款不足發生退票情事，但相關票據均已完成清償註記，對公司財務與業務營運未造成影響。

三圓建設關係人源利工程1月5日因存款不足發生退票，其中包含合作金庫銀行支票1張，金額為111.6萬元，以及國泰世華銀行支票9張，合計1,008.2萬元。針對該事件，三圓建設表示，子公司華助工程對源利工程的資金貸與金額為2億元，約占三圓建設資產比例1.46%，上述票據已於1月6日至1月9日完成清償註記。

三圓建設亦於16日接獲通知，關係人山圓建設於1月15日因存款不足發生退票，為合作金庫銀行支票1張，金額2,500萬元。三圓建設表示，對山圓建設的資金貸與金額約為8,779.5萬元，約占公司資產比例0.64%，該張票據已於1月16日完成清償註記。

另，三圓建設16日接獲臺灣臺北地方法院民事庭通知，發生原委為新巨蛋管理委員會債務不履行損害賠償事件，三圓建設表示，新巨蛋社區管理委員會就102年經第三公證單位全面檢查後已點交予管理委員會之公共設施匯流排向本公司提起民事請求賠償訴訟，該法律事件對公司財務及業務營運並無重大影響，目前已委請律師製作答辯書狀，以維護公司權益。