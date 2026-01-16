低碳溯源管理、資產活化升級 國產建材集團厚植營運優勢

全球AI炙熱加速低碳商機，國產建材（2504）實業集團充分掌握，創下史上最高的年度營收紀錄，還蟬聯幸福企業金獎、與獲得業界最多的國內外低碳認證。展望2026年，國產建材將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，除生產低碳且高端的精緻爐石粉、大大發揮「材料為王」的多元優勢布局外，同時持續擴展營運新動能。

國產建材集團表示，旗下南港大型開發案等資產活化、與擁有鄰近北士科的近2萬坪土地，剛好都鄰近AI巨擎輝達（Nvidia）的研發中心與海外總部，未來將扮演集團畫龍點睛角色，點亮國產建材集團穩健的邁向優質世紀企業。

混凝土龍頭國產建材集團在全台擁有近45萬坪左右資產土地，不僅集團年度營收225.33億元、與國內本業年度營收194.84億元，雙雙創下史上最高營收，同時擁有龐大土地資產，除了位處東區門戶軸心南港外，還有鄰近北士科近2萬坪土地，該處近未來若經政府相關國土與都市計畫後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。

國產建材實業董事長徐蘭英表示，回顧過去的一年，國產建材集團在全台舉辦低碳暨新產品研討發表會，吸引上千名營建、金融與學術界專業人士熱烈參與，展現低碳策略成效。同時也蟬聯「幸福企業金獎」、積極推動「一米一愛心」等ESG進程、及推出榮獲業界最多的國內外認證等低碳高端混凝土產品，都歸功於將碳競爭策略深植在固有的創新DNA中，用客戶導向思維去推動所有的計畫，且為了淋漓盡致的往上整合低碳大溯源管理，讓精緻砂石、精緻粉體先進製程繼續升級。

徐蘭英指出，目前董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年第4季左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸，大大發揮「材料為王」的多元優勢布局。

展望未來一年，徐蘭英強調，國產建材不僅自己邁向優質的低碳願景，近年更加速推動全建材集團的綠色營運布局，旗下的惠普（8424）、國宇建材、重置資源科技等關係企業也表現十分亮眼，一起撐高集團營收，更力挺全台龐大低碳建設需求。

徐蘭英說，2026新一年全建材集團也都將持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，提供所有需求的科技業、營建業，一起攜手邁向更堅韌的低碳建築結構安全願景，也為國產建材集團厚植營運優勢、繼續蟬聯「史上雙高」的好成績。