利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

義美高屏低溫物流．農產品加工大樓今動土 建 AI 智慧冷鏈物流中心

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
義美新建大樓的規劃設計，與高雄積極推動AI產業發展的政策完全契合，義美的智慧物流中心讓農產加工更精準、冷鏈配送更智慧(右二起高雄市政府副市長李懷仁、義美食品總經理高志明)。高市經發局／提供
國內知名食品大廠義美食品16日於仁武舉行「高屏低溫物流．農產品加工新建大樓」動土典禮。義美投入20億元資金，規劃於仁武區興建地上6層、總樓地板面積約5,380坪的新建大樓，空間配置包含1至3樓的低溫物流中心，以及4至6樓的農產品加工處理中心，打造智慧化冷鏈物流與加工基地，預計於2028年完工，將為高雄創造150個優質就業機會。

高市副市長李懷仁表示，高雄正處於產業轉型的衝刺期，並在演唱會經濟與各式大型活動的帶動下，前(2024)年高雄市的營利事業銷售額已經正式突破6兆元大關，改寫歷史新高，展現出驚人的消費動能與商業活力。

高雄更連續兩年蟬聯財政部評選的「全國招商冠軍」，不僅隨著半導體產業與亞灣AIoT高科技產業的落地投資，更欣見國內指標食品龍頭企業「義美」加碼投資，與高雄並肩同行。未來興建過程，高市府「投資高雄事務所」也將由專責窗口與義美對接，積極協助加速行政協助等一條龍服務，讓企業在高雄投資「看得見效率、感受得到誠意」。

義美於仁武今動土興建之「高屏低溫物流．農產品加工新建大樓」，將導入AI人工智慧運算、智能雲端監控系統及物聯網溫控技術，確保食品在倉儲與運輸過程中全程冷鏈、零死角監控。更首度部署四足機器人於低溫倉儲環境進行巡檢與盤點，提升作業安全與效率，展現高雄智慧廠房的創新導入實證。

在低碳永續方面，結合高屏地區在地農業，義美透過與農民契作合作方式，縮短食材從產地到加工的距離，將最新鮮的食材直接進行冷鏈加工，最能保持鮮度與營養，也減少運輸碳排放。

此外，更規劃布設廠體近千坪太陽能光電板，充分利用南台灣的日照資源，為冷鏈倉儲提供綠能電力支持，落實綠能減碳目標，充分展現義美食品作為國內食品龍頭所展現的前瞻作法與對食品安全及企業社會責任的堅持。

義美食品總經理高志明表示，隨著國內食品市場需求持續成長與AI數位轉型浪潮，「義美食品」近年冷鏈倉儲及運能持續滿載，今規劃於高雄興建智慧冷鏈物流中心以增加倉儲及配運能量，並首度導入四足機器人(機器狗)於低溫倉儲環境下巡檢及盤點。

該物流中心結合AI運算、智能網路雲端監控系統，以達成智慧調度、全程冷鏈，提升配運品質與績效。「高屏低溫物流•農產品加工中心」的地理位置優勢，是我們深耕南台灣、服務在地消費者的重要里程碑，透過AI科技與冷鏈技術的結合，我們不僅能提供更穩定、高品質的食品配送，更希望藉此活絡地方經濟，創造就業機會，屆時將為「義美食品」全台供應鏈注入更強大的數位動力與食品安全保障。

高市經發局表示，市府透過「投資高雄事務所」設置的專案經理全程協助，全力排除困難，確保建廠如期、如質地進行。市府將持續做企業最堅實的後盾，提供最優質的投資服務，攜手業界共同為農業轉型、食品安全貢獻力量。

高雄市 義美

