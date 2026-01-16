臺灣港務公司16日宣布高階主管職務調整
臺灣港務公司16日宣布高階主管職務調整，以因應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，該公司強調，透過此次職務調整能為各港口帶來新能量，攜手引領公司同仁再創佳績，持續朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進，打造智慧永續港埠。
高階主管職務調整如下：
二、花蓮分公司總經理蘇建榮調任基隆分公司總經理。
三、基隆分公司副總經理宋益進調陞花蓮分公司總經理。
四、基隆分公司港務長陳世鴻調陞該分公司副總經理。
五、基隆分公司蘇澳港營運處資深處長曹至宏調陞該分公司港務長，並續兼代蘇澳港營運處資深處長職務。
六、基隆分公司副總工程司廖哲樞代理總工程司職務。
七、業務副總經理張展榮免兼代高雄分公司副總經理職務。
八、臺中分公司副總經理陳中龍調任高雄分公司副總經理。
九、臺中分公司港務長魏福添調陞該分公司副總經理。
十、臺中分公司研究員熊士新調陞該分公司港務長，並續兼代業務處處長職務。
十一、高雄分公司研究委員兼代主任秘書林麗美調任總公司研究委員，並兼任董事會秘書室主任。
十二、高雄分公司研究員代理港務長陳祖强調陞該分公司港務長。
十三、高級研究員兼任永續長張紋英調任高雄分公司主任秘書，並續兼任永續長。
