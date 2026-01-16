快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

臺灣港務公司16日宣布高階主管職務調整

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

臺灣港務公司16日宣布高階主管職務調整，以因應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，該公司強調，透過此次職務調整能為各港口帶來新能量，攜手引領公司同仁再創佳績，持續朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進，打造智慧永續港埠。

高階主管職務調整如下：

一、總經理王錦榮代理高雄分公司總經理。

二、花蓮分公司總經理蘇建榮調任基隆分公司總經理。

三、基隆分公司副總經理宋益進調陞花蓮分公司總經理。

四、基隆分公司港務長陳世鴻調陞該分公司副總經理。

五、基隆分公司蘇澳港營運處資深處長曹至宏調陞該分公司港務長，並續兼代蘇澳港營運處資深處長職務。

六、基隆分公司副總工程司廖哲樞代理總工程司職務。

七、業務副總經理張展榮免兼代高雄分公司副總經理職務。

八、臺中分公司副總經理陳中龍調任高雄分公司副總經理。

九、臺中分公司港務長魏福添調陞該分公司副總經理。

十、臺中分公司研究員熊士新調陞該分公司港務長，並續兼代業務處處長職務。

十一、高雄分公司研究委員兼代主任秘書林麗美調任總公司研究委員，並兼任董事會秘書室主任。

十二、高雄分公司研究員代理港務長陳祖强調陞該分公司港務長。

十三、高級研究員兼任永續長張紋英調任高雄分公司主任秘書，並續兼任永續長。

總經理 高雄 永續

延伸閱讀

基隆自來水爆管…2萬6000戶停水逾30小時 街頭10處加水站應急

基隆麥金路自來水管破裂影響4萬戶 變更工法搶修…等復水要更久

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

基隆郵局局長交接 板橋郵局副局長吳聰明接任、林賽萍升任總公司處長

相關新聞

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比...

租屋族哀號租金補貼遭追討！國土署：六都溢領占2.8％可分期返還

陸續有民眾反映近期收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文。內政部國土署今說明，自去年起回歸地方政府負責受理申請及溢領審查...

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

信義代銷攜手國際六獎建築團隊 水湳生態核心重磅登場

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。