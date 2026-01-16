台中去年1,000萬內住宅交易逾4,600筆 五大首購熱區曝
打破低總價只能買外圍的印象，台中市千萬有找的首購宅交易，以成熟市區的中古屋為大宗。台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋多達4,256件，占比高達91.4%，預售屋則僅有400件，占比低於一成，顯示低總價交易高度集中於中古屋，且市占率呈現走揚趨勢。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年政府打炒房，房市朝長期自用族群靠攏的趨勢鮮明，加上去年第3季政府對公股行庫承作新青安給予更大的彈性，在政策保障下，首購族成為市場最重要的支撐力量，也讓低總價小宅的買氣相對穩固。
由於台中現今新案均價達5字頭，小資買盤想以千萬總價買新房，只能朝外圍區段發展，選擇相對侷限；若能接受稍有屋齡的中古屋，可選購的區域就相對寬廣，有機會在成熟市區扎根；且中古屋可立即入住，契合自住客需求，申辦房貸也更即時，能搶搭新青安的末班車，因而推升中古屋在平價市場的市占率，占比較2024年提高了10個百分點。
深入檢視台中千萬宅最熱賣的區域，成屋方面由市中心的北區以631件交易拔得頭籌，西屯區以560件居次，季軍北屯區則有470件，西區及南區等成熟市區，也擠下許多房價較親民的外圍行政區挺進前五名。預售屋千萬宅熱區，則由交易量同樣為66件海線龍井、山線后里並列冠軍，值得一提的是，從第三名的清水到第五名的外埔，也通通為海線城鎮，凸顯海線在新案市場中的平價特色。
台灣房屋信實復興特許加盟店店長吳建緯表示，千萬宅交易量最大的前五名，清一色為原台中市的蛋黃行政區，主要是成熟市區具有「生活機能完善」、「中古價格平實」、「銀行鑑價穩固」等三大特色，特別是屋齡15~25年的物件，屋況不至於太過老舊，且多半享有鬧區地段優勢，2、3字頭的價碼又僅約同區段新案的5~6折，對消費者而言，是性價比頗高的選擇，使市中心的平價中古屋居市場交易主力。
陳定中指出，近年新案推案量大的海線地區，因房市景氣降溫導致銷售期拉長，為增進買氣，部分建案打出2字頭促銷價攬客，掀起讓利戰，使海線成為台中民眾「低預算買新案」的熱門區段。尤其近期台中港特定區迎來交屋潮，後續讓利轉售求下車的案件可望增加，預估海線往後低總價物件的交易量還有成長空間。
