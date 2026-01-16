快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

年前報到多領5萬！信義房屋推「555卡位金」有感轉職方案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針對雙北、桃園、新竹地區廣邀優秀人才加入。信義房屋／提供
信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針對雙北、桃園、新竹地區廣邀優秀人才加入。信義房屋／提供

看見人才市場轉職痛點，信義房屋（9940）宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針對雙北、桃園、新竹地區廣邀優秀人才加入。即日起至1月31日前投遞履歷、並於2月10日前完成報到，不僅可享原有「前半年月薪保障5萬元」與「30天工作鑑賞期不適應離職，提供5萬元轉職金」，再加碼「5萬元卡位金」，「實質補貼」求職者因年前轉職所產生的隱形成本，讓人才不需在原職與提早投入新職涯間兩難。

信義房屋指出，「555卡位金」方案設計的核心，是協助轉職者降低風險、安心投入學習。首先，新人到職前半年保障月薪5萬元，建立穩定基本盤；30天工作鑑賞期制度，新人滿30天不適應選擇離職者，提供5萬元轉職金，降低轉職焦慮；最後一道保護網則是此次卡位金，期間限定年前報到並符合完成新人訓練等條件者，加碼5萬元，讓轉職的機會成本直接轉化為最實質的支持。

信義房屋表示，除了以薪獎制度協助新人度過轉職磨合期，以180天業界優良師資群打造新人訓練，從入門到上手、從個人戰力到長期職涯的完整培育路徑，讓新人在半年內建立可複製的成交能力與專業基礎，包括「700分鐘的線上＋線下」整合式培訓，涵蓋產權知識、交易流程、商圈認識、客戶需求解析等基礎，線下則透過分店實戰、店長帶領與師徒制陪跑，讓新人把知識直接轉成可落地的服務與業績成果；此外，不同階段對應不同訓練內容與能力檢核，幫助新人知道「現在該學什麼、下一步怎麼走」，降低摸索成本、提升成長效率。

相較於傳統「單一路徑」的業務工作，信義房屋強調的是「長期職涯可擴張」的職涯路徑。信義房屋指出，新人從第一線交易實務出發，累積市場判斷、客戶經營與顧問式服務能力後，後續可依個人志向與專長，朝管理職、專業職或跨域發展前進，內部提供不同職涯發展路徑，包括店長、主管職、商用不動產、代銷、鑑價與相關不動產服務領域；同時，信義企業集團的資源版圖涵蓋多元事業與海外布局，讓有企圖心的人才不必受限於單一角色，而是能在不動產產業鏈中持續拓展視野，甚至有機會累積海內外不動產實務經驗，打造更寬廣的職涯選擇。

信義房屋也提供「制度與品牌」雙重支撐，全直營體系建立管理與培育制度的品質與一致性，新人在全台不同據點都能享有標準化訓練與資源；信義房屋長期也以企業倫理與透明制度深耕市場，累積消費者信任，讓同仁在服務客戶時更能站在可靠的品牌基礎上，建立長期客戶關係與個人口碑。

信義房屋強調，人才是服務業的核心，透過期間限定的「555卡位金」方案與180天培訓，期望吸引更多轉職者加入，也讓在職夥伴在更充足的人力與更高的人才密度下，能以更穩健的節奏提供高品質服務，共同成就更好的工作與生活。

新人 信義房屋 職涯

延伸閱讀

霸氣外露！台北街頭「貓皇」環抱機車座墊 網笑：真正城市霸主

台灣躍日本房產第2大買家！狂掃東京、大阪「租金狂飆26％」…009817搭上順風車

陸水泥業轉型步入深水區

115年新北電動機車汰舊換新補助方案出爐

相關新聞

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比...

租屋族哀號租金補貼遭追討！國土署：六都溢領占2.8％可分期返還

陸續有民眾反映近期收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文。內政部國土署今說明，自去年起回歸地方政府負責受理申請及溢領審查...

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

信義代銷攜手國際六獎建築團隊 水湳生態核心重磅登場

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。