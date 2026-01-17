國際油價攀升 下週汽柴油估最多各漲8、9角
伊朗地緣政治緊張局勢導致國際油價上漲，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估19日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。
若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27元或27.2元、95無鉛汽油每公升28.5元或28.7元、98無鉛汽油每公升30.5元或30.7元、超級柴油每公升25.5元或25.7元。
中油累算至1月15日的調價指標7D3B週均價為63.60美元，較上週60.28美元上漲3.32美元。本週新台幣兌美元匯率為31.627元，較上週31.548元貶值0.079元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.9元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。
中油將於18日中午12時公布實際調整金額。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言