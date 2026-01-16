快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

聽新聞
0:00 / 0:00

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北區2025年平價中古屋交易件數居台中之冠。台灣房屋／提供
北區2025年平價中古屋交易件數居台中之冠。台灣房屋／提供

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比逾9成，且前五名都在成熟的市中心區，包括北區、西屯區、北屯區、西區、南區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中現今新案均價達5字頭，小資買盤想以千萬總價買新房，只能朝外圍區段發展，選擇相對侷限。

若能接受稍有屋齡的中古屋，就有機會在成熟市區扎根，且中古屋可立即入住，契合自住客需求，申辦房貸也更即時，能搶搭新青安的末班車，因而推升中古屋在平價市場的市占率，占比較2024年提高了10個百分點。

檢視台中千萬宅最熱賣的區域，成屋方面由市中心的北區以631件交易拔得頭籌，西屯區以560件居次，季軍北屯區則有470件，西區及南區等成熟市區，也擠下許多房價較親民的外圍行政區挺進前五名。

預售屋千萬宅熱區，則由交易量同樣為66件海線龍井、山線后里並列冠軍，值得一提的是，從第三名的清水到第五名的外埔，也通通為海線城鎮，凸顯海線在新案市場中的平價特色。

台灣房屋信實復興特許加盟店店長吳建緯表示，千萬宅交易量最大的前五名，清一色為原台中市的蛋黃行政區，主要是成熟市區具有「生活機能完善」、「中古價格平實」、「銀行鑑價穩固」等三大特色。

特別是屋齡15~25年的物件，屋況不至於太過老舊，且多半享有鬧區地段優勢，2、3字頭的價碼又僅約同區段新案的5~6折，對消費者而言，是性價比頗高的選擇，使市中心的平價中古屋居市場交易主力。

陳定中指出，近年新案推案量大的海線地區，因房市景氣降溫導致銷售期拉長，為增進買氣，部分建案打出2字頭促銷價攬客，掀起讓利戰，使海線成為台中民眾「低預算買新案」的熱門區段。

尤其近期台中港特定區迎來交屋潮，後續讓利轉售求下車的案件可望增加，預估海線往後低總價物件的交易量還有成長空間。

2025年台中總價千萬以內首購宅交易熱區TOP5。資料來源／台灣房屋
2025年台中總價千萬以內首購宅交易熱區TOP5。資料來源／台灣房屋

台中 市場

延伸閱讀

叫我第一名！彰化基層農會114經營績效出爐 二林蟬連冠軍

大湖鄉市區廣停一、廣停二2個停車場 1月26日起開始收費

香港無人駕駛車進入市區測試 運作順暢

有裝有保庇！台南市南區公寓廚房火警 她聽到住警器警示逃生

相關新聞

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比...

租屋族哀號租金補貼遭追討！國土署：六都溢領占2.8％可分期返還

陸續有民眾反映近期收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文。內政部國土署今說明，自去年起回歸地方政府負責受理申請及溢領審查...

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

信義代銷攜手國際六獎建築團隊 水湳生態核心重磅登場

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。