台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影
台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占比高達91.4%，顯示首購宅高度集中於中古屋。台灣房屋信實復興特許加盟店店長吳建緯說，前五大熱區清一色都在台中蛋黃區，主要是生活機能完善、中古價格平實、銀行鑑價穩固等三大特色，享有鬧區地段優勢，2、3字頭僅約同區段新案5折，性價比高，成為平價中古屋市場主力。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，近年政府打炒房，房市趨自住族群靠攏，加上去年新青安政策加持，首購族成為市場最重要的支撐力量；台中現今新案均價達5字頭，小資族、首購買盤想以千萬總價買新房，只能朝外圍區段發展，選擇相對侷限；若能接受稍有屋齡的中古屋，有機會在市區扎根；且中古屋可立即入住，契合自住客需求，申辦房貸也更即時，能搶搭新青安的末班車，推升中古屋在平價宅市占率，且較2024年提高10%。

陳定中說明，深入檢視台中成屋首購宅熱區，由北區以631件奪冠，西屯區以560件居次，季軍北屯區470件，西區及南區也挺進前五名；預售屋由同樣66件的海線龍井、山線后里並列冠軍，海線清水、梧棲和外埔分居三至五名，顯示海線在新案市場中的平價特色。

陳定中指出，近年新案推案量大的海線地區，因房市景氣降溫導致銷售期拉長，為增進買氣，部分建案打出2字頭促銷價攬客，掀起讓利戰，使海線成為台中民眾「低預算買新案」的熱門區段。尤其近期台中港特定區迎來交屋潮，後續讓利轉售求下車的案件可望增加，預估海線往後低總價物件的交易量還有成長空間。

2025年台中總價千萬元以內的首購宅交易熱區。圖／台灣房屋提供
台中 市場

