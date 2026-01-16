2025年台中千萬宅交易 成屋以市中心這區最熱賣！

打破低總價只能買外圍的印象，台中市千萬有找的首購宅交易，以成熟市區的中古屋為大宗！台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共計4,656件，其中成屋4,256件，占比高達91.4%。

至於預售屋則僅有400件，占比低於1成，顯示低總價交易高度集中於中古屋，且市占率呈現走揚趨勢。

深入檢視台中千萬宅最熱賣的區域，成屋方面由市中心的北區以631件交易拔得頭籌，西屯區以560件居次，季軍北屯區則有470件，西區及南區等成熟市區，也擠下許多房價較親民的外圍行政區挺進前五名。

預售屋千萬宅熱區，則由交易量同樣為66件海線龍井、山線后里並列冠軍，值得一提的是，從第三名的清水到第五名的外埔，也通通為海線城鎮，凸顯海線在新案市場中的平價特色。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年政府打炒房，房市朝長期自用族群靠攏的趨勢鮮明，加上去年第3季政府對公股行庫承作新青安給予更大的彈性，在政策保障下，首購族成為市場最重要的支撐力量，也讓低總價小宅的買氣相對穩固。

由於台中現今新案均價達5字頭，小資買盤想以千萬總價買新房，只能朝外圍區段發展，選擇相對侷限。

若能接受稍有屋齡的中古屋，可選購的區域就相對寬廣，有機會在成熟市區扎根；且中古屋可立即入住，契合自住客需求，申辦房貸也更即時，能搶搭新青安的末班車，因而推升中古屋在平價市場的市占率，占比較2024年提高了10個百分點。

台灣房屋信實復興特許加盟店長吳建緯表示，千萬宅交易量最大的前五名，清一色為原台中市的蛋黃行政區，主要是成熟市區具有「生活機能完善」、「中古價格平實」、「銀行鑑價穩固」等三大特色。

特別是屋齡15至25年的物件，屋況不至於太過老舊，且多半享有鬧區地段優勢，2、3字頭的價碼又僅約同區段新案的5至6折，對消費者而言，是性價比頗高的選擇，使市中心的平價中古屋居市場交易主力。

陳定中指出，近年新案推案量大的海線地區，因房市景氣降溫導致銷售期拉長，為增進買氣，部分建案打出2字頭促銷價攬客，掀起讓利戰，使海線成為台中民眾「低預算買新案」的熱門區段。