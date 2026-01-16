快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

2025年台中千萬宅交易 成屋以市中心這區最熱賣！

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中千萬宅最熱賣區域，成屋方面由市中心的北區以631件交易拔得頭籌。台灣房屋集團趨勢中心／提供
台中千萬宅最熱賣區域，成屋方面由市中心的北區以631件交易拔得頭籌。台灣房屋集團趨勢中心／提供

打破低總價只能買外圍的印象，台中市千萬有找的首購宅交易，以成熟市區的中古屋為大宗！台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共計4,656件，其中成屋4,256件，占比高達91.4%。

至於預售屋則僅有400件，占比低於1成，顯示低總價交易高度集中於中古屋，且市占率呈現走揚趨勢。

深入檢視台中千萬宅最熱賣的區域，成屋方面由市中心的北區以631件交易拔得頭籌，西屯區以560件居次，季軍北屯區則有470件，西區及南區等成熟市區，也擠下許多房價較親民的外圍行政區挺進前五名。

預售屋千萬宅熱區，則由交易量同樣為66件海線龍井、山線后里並列冠軍，值得一提的是，從第三名的清水到第五名的外埔，也通通為海線城鎮，凸顯海線在新案市場中的平價特色。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年政府打炒房，房市朝長期自用族群靠攏的趨勢鮮明，加上去年第3季政府對公股行庫承作新青安給予更大的彈性，在政策保障下，首購族成為市場最重要的支撐力量，也讓低總價小宅的買氣相對穩固。

由於台中現今新案均價達5字頭，小資買盤想以千萬總價買新房，只能朝外圍區段發展，選擇相對侷限。

若能接受稍有屋齡的中古屋，可選購的區域就相對寬廣，有機會在成熟市區扎根；且中古屋可立即入住，契合自住客需求，申辦房貸也更即時，能搶搭新青安的末班車，因而推升中古屋在平價市場的市占率，占比較2024年提高了10個百分點。

台灣房屋信實復興特許加盟店長吳建緯表示，千萬宅交易量最大的前五名，清一色為原台中市的蛋黃行政區，主要是成熟市區具有「生活機能完善」、「中古價格平實」、「銀行鑑價穩固」等三大特色。

特別是屋齡15至25年的物件，屋況不至於太過老舊，且多半享有鬧區地段優勢，2、3字頭的價碼又僅約同區段新案的5至6折，對消費者而言，是性價比頗高的選擇，使市中心的平價中古屋居市場交易主力。

陳定中指出，近年新案推案量大的海線地區，因房市景氣降溫導致銷售期拉長，為增進買氣，部分建案打出2字頭促銷價攬客，掀起讓利戰，使海線成為台中民眾「低預算買新案」的熱門區段。

尤其，近期台中港特定區迎來交屋潮，後續讓利轉售求下車的案件可望增加，預估海線往後低總價物件的交易量還有成長空間。

2025年台中市總價千萬以內首購宅交易熱區TOP5。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
2025年台中市總價千萬以內首購宅交易熱區TOP5。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心

台中 市場

延伸閱讀

叫我第一名！彰化基層農會114經營績效出爐 二林蟬連冠軍

台東已49家餐飲業加入！「循環容器」5年慢慢走進日常

大湖鄉市區廣停一、廣停二2個停車場 1月26日起開始收費

中壢8旬婦忘記返家路 警靠「曾參軍」線索找到她住處

相關新聞

脫北潮煞不住！ 北市10年流失27萬人「相當一個大安區」

北市房價居高不下，人口持續往外移動。住商機構統計內政部資料，台北市2016年到2025年的十年之間，淨遷出人口高達27....

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

2025年台中千萬宅交易 成屋以市中心這區最熱賣！

打破低總價只能買外圍的印象，台中市千萬有找的首購宅交易，以成熟市區的中古屋為大宗！台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

信義代銷攜手國際六獎建築團隊 水湳生態核心重磅登場

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。