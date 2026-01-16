打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議員、在地里長等共同見證陳其邁市長上任後，首件公有市場用地BOT成功開發案例。

未來灣市38 BOT案將興建地下二層、地上六層的綜合型建築「悠活生活館」，預計117年完工營運，將為高雄榮總周邊生活圈導入多元商業服務及生活機能，帶動區域經濟發展並提升整體生活品質。

副市長羅達生表示，灣市38 BOT案為陳市長任內首件以市場用地BOT招商成功的案例，基地位處高雄榮民總醫院周邊，鄰近高鐵左營站，具備醫療、住宅與交通優勢，市府透過完善招商規劃與投資環境整備，並藉由BOT公私協力模式，引進民間投資能量，加速公共建設推動，成功吸引統一超商投資，由市府提供市場用地，再交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府的模式，基地規劃興建複合式現代化購物市場及停車場，預計117年完工營運，期待開發案可以為榮總周邊一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型的商業服務。

統一超商表示，「悠活生活館」是市場空間的轉型，更是區域生活機能與商圈發展的新里程碑。生活館以「航向大海的船」為設計，展現勇於創新的活力，營運後將整合統一集團資源及餐飲品牌，滿足地方民眾日常生活所需，更因應消費所需規劃370席位停車空間，紓解周邊停車需求，為市府及民眾啟動便利生活新篇章。

經發局長廖泰翔表示，感謝統一超商投資高雄，本案不僅投資超過9億元，也預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。此外，市府將持續推動高雄公有市場用地BOT案，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，除提升公共服務品質外，也滿足民眾生活機能需求，帶動高雄整體經濟發展。

經發局表示，「悠活生活館」完工後，將成為高雄榮總生活圈的重要商業節點，以「漫步．佐幸福」為開發願景，結合質感生活、社區購物與醫養樂活等目標，引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及多元餐飲零售服務，並規劃地下二層停車場，滿足在地生活與消費需求，帶動人流、金流與產業鏈發展，促進周邊商業活絡，提升區域整體經濟效益，並透過招商引資與公私協力，打造宜居、宜業、具競爭力的城市環境，推動高雄經濟穩健成長。