上緯投控攜手健富造船公司 打造台灣首艘可回收再利用 CT1 級漁船

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
上緯投控攜手健富造船，成功打造台灣第一艘可回收再利用CT1級漁船「薇雍3號」，近日於屏東東港舉行下水儀式。圖／上緯提供
上緯投控攜手健富造船，成功打造台灣第一艘可回收再利用CT1級漁船「薇雍3號」，近日於屏東東港舉行下水儀式。圖／上緯提供

上緯投控（3708）16日表示，旗下子公司上緯綠金能股份有限公司攜手健富造船，成功打造台灣第一艘可回收再利用CT1級漁船「薇雍3號」，近日於屏東東港舉行下水儀式。上緯表示，這艘總長45呎的創新漁船，代表台灣船舶產業正式邁入循環經濟新時代。

上緯指出，熱固型纖維複合材料（FRP）因其輕量化、高強度、耐腐蝕及良好的絕緣性能，長期被廣泛應用於船舶、風力發電葉片及汽車等產業，有效提升產品的安全性與耐用性。然而，FRP材料因其特殊的化學結構導致無法分解回收，成為全球環保的嚴峻挑戰。

傳統FRP漁船雖然解決木質船隻易受風浪損毀的問題，提高了海上作業安全性，但在生命週期結束後卻面臨無法處理的困境。近年來，公營掩埋場不再接收漁船解體後的事業廢棄物，間接導致從北到南的港區都可見廢棄漁船傾斜在岸邊，不僅佔據卸魚區域和港口空間，更成為環境的重大負擔。

上緯自2022年推出的EzCiclo可回收熱固樹脂系統與CleaVER可降解循環經濟低碳技術，從根本上解決了FRP材料90年來無法回收的問題。這項創新技術不只突破了傳統限制，更為FRP產業開創了永續發展的新路徑。EzCiclo可回收熱固樹脂已取得挪威船級社（DNV）認證，證明其技術實力與安全性能。透過上緯的CleaVER技術，使用壽命結束的船體材料可被完全回收並再利用，實現資源的循環運用，大幅減少廢棄物處理成本及環境負擔。

上緯表示，該公司與健富造船集團第三代接班人曾譯霆總經理一拍即合，雙方決心共同打造台灣第一艘可回收再利用漁船。薇雍3號的成功下水，代表台灣造船業在永續發展道路上邁出關鍵一步。此創新專案也獲得台玻的認可並贊助玻璃纖維，形成三強聯手，共同翻轉台灣觀光漁港變成漁船墳場的命運。薇雍3號不僅能在達到使用壽命年限時完全回收再利用，更可作為全球船廠的永續典範，提升台灣籍漁船在國際舞台的永續發展形象。

上緯投控將持續秉持作為永續產業策略投資者的承諾，深化創新技術與關鍵領域，並透過多元化的全球佈局，為地球環境保護貢獻力量，同時為企業創造長期價值，實現經濟與環境的雙贏。

