十大人氣捷運站曝 這站一年1億人進出、均價一坪84萬
搭捷運、逐捷運而居已成民眾日常，永慶房產整理近一年旅運量最高的十大捷運站，以及周邊的住宅平均單價，台北車站旅運量傲視群雄，突破1億人，忠孝復興站則在都更與商圈轉型帶動下，平均單價站穩百萬大關。
觀察台北捷運公布的進出站資料，台北車站近一年旅運量高達1億952萬人，穩坐冠軍寶座。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北車站匯集台鐵、高鐵、捷運、客運及機場捷運，多鐵共構的優勢無可取代，惟周邊多是屋齡較高的公寓、大樓，近一年平均單價約84.1萬元，沒有像大安、信義等核心蛋黃區來得高。
旅運量緊隨其後的是西門站。西門站為板南線與松山新店線的交會站點，加上鄰近台北車站，交通便利，同時出站後便是有名的西門町商圈，商機、人潮穩定，生活機能發展成熟。
不過，也由於該區高度商業化，導致純住宅環境與綠地相對有限，且物件也多以公寓及華廈為主，因此價格相較其他蛋黃區相對親民，近一年周邊平均單價約72.5萬元。
前十大人流捷運站，房價表現最亮眼的是忠孝復興站，近一年平均單價來到111.7萬元。
陳金萍指出，忠孝復興站具備雙捷運交會優勢，加上受惠於大巨蛋正式營運，帶動周邊商圈轉型的加持下，也讓區域的商機、人流活絡起來，也因此旅運量也高達3,260萬人，而近年由於都更案進場，促使區域價值提升，也因此站穩百萬大關。
同樣具備高運量優勢與不俗價格表現的還有市政府站與忠孝新生站，兩站近一年平均單價分別為98.9萬元和99.7萬元，離百萬大關僅差臨門一腳。
陳金萍表示，市政府站近信義計畫區頂級商辦聚落，高資產族群的居住需求帶動房價穩居高檔；忠孝新生站坐落於台北精華區域，周邊匯聚華山文創園區、三創生活園區等熱點，帶動穩定的人潮，使捷運旅運量表現突出。
在土地稀缺下，該區住宅需求持續受到支撐，進而提升整體市場能見度，站點周邊價格往往居高不下。
除了北市核心站點，新北市的板橋站與新埔站也入榜。板橋站作為新北市的交通樞紐，旅運量達2,685萬人，單價則約70.9萬。相鄰的新埔站則以72.2萬的單價位居其後。
陳金萍表示，這兩站不僅具備極強的通勤機能，同時也都屬於板橋區的核心區域，周邊商圈發展也極為成熟，對於預算相對有限，但又希望住在市中心的族群來說，是相當熱門的選擇。
陳金萍表示，高旅運量的捷運站點幾乎都是雙捷交會站，不僅交通便利，更象徵周邊商圈、人潮熱絡，為該區住宅帶來強大的保值力與生活機能。
在房價普遍墊高的環境下，民眾若想沿著捷運置產，除了參考旅運量所帶來的穩定需求外，也可多加比較各站點間的價位區段，並結合自身的通勤時間考量，在便捷與預算之間取得最佳平衡。
