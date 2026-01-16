快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

十大人氣捷運站曝 這站一年1億人進出、均價一坪84萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北車站近一年旅運量突破1億人次，周遭住宅以屋齡較高的公寓、大樓為主。圖／永慶房屋提供
台北車站近一年旅運量突破1億人次，周遭住宅以屋齡較高的公寓、大樓為主。圖／永慶房屋提供

搭捷運、逐捷運而居已成民眾日常，永慶房產整理近一年旅運量最高的十大捷運站，以及周邊的住宅平均單價，台北車站旅運量傲視群雄，突破1億人，忠孝復興站則在都更與商圈轉型帶動下，平均單價站穩百萬大關。

觀察台北捷運公布的進出站資料，台北車站近一年旅運量高達1億952萬人，穩坐冠軍寶座。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北車站匯集台鐵、高鐵、捷運、客運及機場捷運，多鐵共構的優勢無可取代，惟周邊多是屋齡較高的公寓、大樓，近一年平均單價約84.1萬元，沒有像大安、信義等核心蛋黃區來得高。

旅運量緊隨其後的是西門站。西門站為板南線與松山新店線的交會站點，加上鄰近台北車站，交通便利，同時出站後便是有名的西門町商圈，商機、人潮穩定，生活機能發展成熟。

不過，也由於該區高度商業化，導致純住宅環境與綠地相對有限，且物件也多以公寓及華廈為主，因此價格相較其他蛋黃區相對親民，近一年周邊平均單價約72.5萬元。

前十大人流捷運站，房價表現最亮眼的是忠孝復興站，近一年平均單價來到111.7萬元。

陳金萍指出，忠孝復興站具備雙捷運交會優勢，加上受惠於大巨蛋正式營運，帶動周邊商圈轉型的加持下，也讓區域的商機、人流活絡起來，也因此旅運量也高達3,260萬人，而近年由於都更案進場，促使區域價值提升，也因此站穩百萬大關。

同樣具備高運量優勢與不俗價格表現的還有市政府站與忠孝新生站，兩站近一年平均單價分別為98.9萬元和99.7萬元，離百萬大關僅差臨門一腳。

陳金萍表示，市政府站近信義計畫區頂級商辦聚落，高資產族群的居住需求帶動房價穩居高檔；忠孝新生站坐落於台北精華區域，周邊匯聚華山文創園區、三創生活園區等熱點，帶動穩定的人潮，使捷運旅運量表現突出。

在土地稀缺下，該區住宅需求持續受到支撐，進而提升整體市場能見度，站點周邊價格往往居高不下。

除了北市核心站點，新北市的板橋站與新埔站也入榜。板橋站作為新北市的交通樞紐，旅運量達2,685萬人，單價則約70.9萬。相鄰的新埔站則以72.2萬的單價位居其後。

陳金萍表示，這兩站不僅具備極強的通勤機能，同時也都屬於板橋區的核心區域，周邊商圈發展也極為成熟，對於預算相對有限，但又希望住在市中心的族群來說，是相當熱門的選擇。

陳金萍表示，高旅運量的捷運站點幾乎都是雙捷交會站，不僅交通便利，更象徵周邊商圈、人潮熱絡，為該區住宅帶來強大的保值力與生活機能。

在房價普遍墊高的環境下，民眾若想沿著捷運置產，除了參考旅運量所帶來的穩定需求外，也可多加比較各站點間的價位區段，並結合自身的通勤時間考量，在便捷與預算之間取得最佳平衡。

在台北捷運近一年旅運量前十名的站點中，忠孝復興站以平均單價111.7萬元位居第一。圖／永慶房屋提供
在台北捷運近一年旅運量前十名的站點中，忠孝復興站以平均單價111.7萬元位居第一。圖／永慶房屋提供
近一年台北捷運旅運量最高十大捷運站與周邊住宅房價。永慶房屋提供
近一年台北捷運旅運量最高十大捷運站與周邊住宅房價。永慶房屋提供

機場捷運 台北車站 生活

延伸閱讀

捷運上拿剪刀問要不要剪髮 北捷要罰了

台中捷運推姆明彩繪列車 邀民眾賞中台灣燈會

台中捷運橘線延伸海線變輕軌？居民嗆「海線不是二等公民」

北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

相關新聞

脫北潮煞不住！ 北市10年流失27萬人「相當一個大安區」

北市房價居高不下，人口持續往外移動。住商機構統計內政部資料，台北市2016年到2025年的十年之間，淨遷出人口高達27....

十大人氣捷運站曝 這站一年1億人進出、均價一坪84萬

搭捷運、逐捷運而居已成民眾日常，永慶房產整理近一年旅運量最高的十大捷運站，以及周邊的住宅平均單價，台北車站旅運量傲視群雄...

一表看10大捷運旅運量站點房價 「這兩站」七字頭最親民

隨著捷運路網高度成熟，大台北地區民眾對於軌道交通的依賴度持續提升，「逐捷運而居」也蔚為一股潮流。永慶房產集團根據台北捷運...

脫北潮煞不住！台北市10年蒸發一個大安區 19萬人改當「這裡」人

近年來房價高漲，大台北地區人口板塊出現轉移。住商機構根據內政部統計，台北市2016~2025年的十年之間，淨遷出人口高達...

長榮航空高爾夫球公開賽 四月正式開打

長榮航空（2618）16日正式宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空...

北車商場招商 祭出新誘因…首度導入「權利金累退制」

全台最大交通樞紐台北車站將迎來新一波轉型。台鐵公司昨（15）日公告台北車站商場招商計畫，釋出為期15年、可優先續約八年的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。