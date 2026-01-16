快訊

脫北潮煞不住！台北市10年蒸發一個大安區 19萬人改當「這裡」人

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年來房價高漲，大台北地區人口板塊出現轉移。住商機構根據內政部統計，台北市2016~2025年的十年之間，淨遷出人口高達27.1 萬人，已接近整個大安區人口；反觀鄰近的新北、桃園市，分別淨遷入 9.6 萬、19.1萬人。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，台北市除高房價推擠年輕族群之外，還有外縣市捷運機能逐漸健，以及近年來TPASS通勤月票等政策助攻，讓「脫北者」人口日漸增加。

根據統計，台北市近十年人口流動呈現明顯震盪，在疫情前台北市每年約遷出2萬餘人，至疫情期間則出現大量遷徙，最高峰出現在2021年，當年度淨遷出人口高達7.6萬人，至2022年則稍微放緩，並於2023年出現人口短暫回流 3.5 萬人，但2024 年起北市人口再次轉為負成長，於2025 年淨遷出人口更擴大至 4.4萬人。

住商不動產北市區協理錢思明分析，觀察台北市人口歷年變化，於疫情期間因邊境管制，導致不少市民因滯留海外2年未入境而遭到除籍，隨著之後國門大開，湧現出一波「復籍潮」，但僅是曇花一現，於近年來受高房價所累，市民脫北情況加劇，致使十年來總計流失27.1萬人，象徵台北市移出一整個大安區（約 28 萬人）的人口規模。

值得注意的是，桃園市十年來淨遷入高達 19.1萬人，新北市亦有約9.7萬人的淨遷入表現，兩都合計淨遷入近29萬人，幾乎等同於台北市十年來流失人口的缺口。

賴志昶補充，新北市與桃園市能吸納脫北人口，關鍵在於房價，其中前者部分行政區房價僅約北市一半，後者房價甚至僅約北市的三分之一，加上2023年起TPASS通勤月票上路，以及新北、桃園捷運交通機能逐漸完善，大幅降低跨縣市通勤成本，吸引不少買不起北市的年輕首購族群，願意以「時間換取空間」，移居外縣市再通勤進北市上班。

賴志昶提醒，台北市雖擁全台最豐富資源，但「台北居大不易」，已成人口結構性問題，若北市仍無法解決居住負擔過重的現實問題，人口沿著交通往外縣市移動的趨勢將勢不可擋，而長期人口流失，將實質影響首都稅收，更令其競爭力與未來性下滑，將是未來市府執政不可忽視的一大警訊。

北部三都近十年淨遷出人數。資料來源／住商機構
北部三都近十年淨遷出人數。資料來源／住商機構

台北 房價

