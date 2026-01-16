快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

脫北潮煞不住！ 北市10年流失27萬人「相當一個大安區」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

北市房價居高不下，人口持續往外移動。住商機構統計內政部資料，台北市2016年到2025年的十年之間，淨遷出人口高達27.1 萬人，已接近整個大安區人口。反觀鄰近的新北、桃園市，分別淨遷入9.6 萬、19.1萬人。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，台北市除因高房價推擠年輕族群外移，外縣市捷運交通機能逐漸健全，以及近年來TPASS通勤月票等政策助攻，讓「脫北者」人口日漸增加。

根據統計，台北市近十年人口流動呈現明顯震盪，在疫情前台北市每年約遷出2萬餘人，疫情期間則出現大量遷徙，最高峰出現在2021年，淨遷出人口高達7.6萬人。

2022年則稍微放緩，並於2023年出現人口短暫回流3.5萬人，但2024年起北市人口再次轉為負成長，於2025 年淨遷出人口更擴大至4.4萬人。

住商不動產北市區協理錢思明分析，台北市於疫情期間因邊境管制，不少市民因滯留海外2年未入境而遭到除籍，後來國門重新開放，湧現出一波「復籍潮」，但僅是曇花一現，受高房價所累，市民脫北加劇，十年來總計流失27.1萬人，等於台北市移出一整個大安區約28萬人的人口規模。

值得注意的是，桃園市十年來淨遷入高達 19.1萬人，新北市亦有約9.7萬人的淨遷入表現，兩都合計淨遷入近29萬人，幾乎等同於台北市十年來流失人口的缺口。

賴志昶表示，新北市與桃園市能吸納脫北人口，關鍵在於房價，其中新北部分行政區房價，僅約北市一半，桃園房價更僅約北市的三分之一。

另外，2023年起TPASS通勤月票上路，加上新北、桃園捷運交通機能逐漸完善，大幅降低跨縣市通勤成本，吸引大批買不起北市的年輕首購族群，願意以「時間換取空間」，移居外縣市再通勤進北市上班。

賴志昶表示，台北市雖擁全台最豐富資源，但台北居大不易，留不住人口，若無法解決居住負擔過重的現實問題，人口往外縣市移動的趨勢將勢不可擋，而長期人口流失，不僅影響稅收，競爭力與未來性也會下滑。

北部三都近十年淨遷出人數。資料來源／住商機構
北部三都近十年淨遷出人數。資料來源／住商機構

台北 房價

延伸閱讀

北市隨機殺人案影響 動漫節增入場服儀規範

彰化二林MOOVO公共自行車今啟用 設9站點緩解通勤需求

北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

北市公告高中優先免試入學簡章 115學年度3770人

相關新聞

脫北潮煞不住！ 北市10年流失27萬人「相當一個大安區」

北市房價居高不下，人口持續往外移動。住商機構統計內政部資料，台北市2016年到2025年的十年之間，淨遷出人口高達27....

北車商場招商 祭出新誘因…首度導入「權利金累退制」

全台最大交通樞紐台北車站將迎來新一波轉型。台鐵公司昨（15）日公告台北車站商場招商計畫，釋出為期15年、可優先續約八年的...

長榮航空高爾夫球公開賽 四月正式開打

長榮航空（2618）16日正式宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空...

台北車站商場列強競逐 戰火引爆

業界關注的台北車站商場昨起開始招標，現任的經營業者微風集團早已表達「勢在必得」的決心，而京站、新光三越、統一超等先前被點...

三圓遭假扣押7,560萬

三圓建設昨（15）日接獲新北地方法院來文，債權人新巨蛋管理委員會聲請在7,500萬元及本件執行費60萬元內，予以扣押，故...

友善環境 創造卓越／內部碳定價 要克服三挑戰

為鼓勵台灣上市櫃公司積極減碳轉型，金管會自2022年起陸續發布《上市櫃公司永續發展路徑圖》、《上市櫃公司永續發展行動方案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。