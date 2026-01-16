友善環境 創造卓越／內部碳定價 要克服三挑戰

為鼓勵台灣上市櫃公司積極減碳轉型，金管會自2022年起陸續發布《上市櫃公司永續發展路徑圖》、《上市櫃公司永續發展行動方案》要求企業完成碳盤查、設定減碳目標及行動計畫並公開揭露於公司年報。即將上路的永續揭露準則S2「氣候相關揭露」也要求企業揭露氣候相關風險與機會，包含治理、策略、風險管理、指標與目標等，其中S2明確提到企業應揭露：「個體是否及如何應用碳價格來制定決策之說明，及用以評估其溫室氣體排放成本之每公噸溫室氣體排放價格。」

第12屆公司治理評鑑中正式新增內部碳定價指標，鼓勵公司導入內部碳定價，並揭露其價格制定基礎，這些相關機制也促使內部碳定價成為企業策略與決策流程的一環。

然而，根據台大風險中心所公布的《2025企業永續揭露準備度調查》中發現，在受訪的906間企業中，全體受訪企業僅2.3%有實施內部碳定價，即便是已進行氣候相關財務揭露（TCFD）的企業中也僅9.3%有實施內部碳定價。據蒐研企業推動內部碳定價可能面臨的主要挑戰包括以下三點：

首先是決定合適的碳價格及外部碳價帶來的「錨定效應」。由於台灣尚未建立碳排放交易體系（ETS），而碳費在開徵階段費用不高，且有諸多配套措施（例如：優惠費率），使得現行碳定價政策相對溫和。在缺乏強而有力的外部市場價格作為參考依據下，內部碳價若設得太高，可能被企業內部認為「自找麻煩」，另一方面，若設得太低，則無法有效驅動低碳轉型，內部更傾向「繳交碳費了事」。

其次為數據缺漏與量化挑戰。綜觀台灣碳排放的產業占比，以製造業為最高，如從碳足跡角度，企業須進行搖籃到大門（Cradle-to-Gate）的盤查，因涉及供應鏈上下游的資料，往往在數據蒐集和量化難度極大。

第三，減碳文化建立及綠領人才培育不易。許多企業高層或部門主管仍將內部碳定價視為額外的「成本」、「行政負擔」或「合規工具」，未與企業績效掛勾，也無法從財報反映成效，致使經理人未盡全力，及人才投入意願薄弱等情形，最終將影響內部碳定價政策的執行效果及推動效率。

為弭平上述挑戰，建議企業量身訂做自身的內部碳定價制度時，可從價格水準（高度）、溫室氣體排放範圍（寬度）、對企業營運的影響程度（深度）與減碳發展歷程（時間）四個維度切入思考下述五大步驟，系統性導入內部碳定價，落實低碳轉型：

一、定義實施內部碳定價的策略願景與目標：當企業開始考慮實施內部碳定價時，須先釐清其策略願景與目標，並進一步決定採行方式及選擇實施據點。

二、評估外部碳價將產生的影響：企業須掌握外部碳定價制度的現況與趨勢，包括碳稅、碳費制度的適用範圍與未來價格預期。並建議進行情境分析，以了解當碳稅或碳費發生後及模擬不同碳價情境下，對公司短期與長期的財務及業務影響。

三、估算並設定內部碳價：為估算合適的內部碳價，可透過外部碳市場研究及同業標竿等進行比較，或計算各項減碳措施的成本效益，找出合理碳價區間。

四、尋找組織內部先行者：適合的內部先行者，可能的對象包含部門、地區或產品，進行試點，建立「沙盒」機制。例如在實施初期採行影子價格，為減碳資本支出決策提供評估資訊，再透過先行者的回饋，逐步優化制度設計。

五、制定策略並長期監控：成功導入碳定價須仰賴不斷的跨部門溝通與協作，並在企業經營過程中，推廣碳定價制度，並定期評估選用的方法是否適切，持續監測和完善流程。（系列完）