策略行銷／年節銷售 首重時間管理

2026年春節落在2月中旬，連假從14日到22日。過年比較晚，看起來像是多了時間慢慢賣，但真正的挑戰反而更早開始：接近過年，並不是「能不能把單催出來」，而是「敢不敢承諾年前一定到、能不能真的做到」。

物流端在春節前後通常會進入繁盛期，配送時效與指定到貨的可控性下降，品牌如果還用平日的口吻承諾到貨，很容易把風險轉成客訴、退單與客服爆量。同時也容易錯估形勢，以為可以多幾天衝刺收單，卻因物流停收被迫截止。

年節檔期要做得穩，核心不是把折扣做大，而是把交付邊界講清楚，並用「時間」來管理承諾。做法可以很務實。多數品牌使用現成的開店系統，只要把檔期拆成「截止日前」與「截止日後」兩段，讓消費者每次進站都知道現在下單，會在什麼時候收到。

第一件事，是在繁盛期前二到三周，先把過年行事曆公告在官網，最好放在首頁能一眼看到的位置。這張行事曆不需要寫長篇公告，重點是三類資訊：年前到貨最後下單日（以付款完成為準）、截止日後預購規則與年後出貨日、及過年期間客服與出貨的休息或值班安排。先公開規則，後續催單才站得住腳，也能減少客服遇到大量重複提問。

第二件事，是把「年前到貨」做成清楚的截止日，並在截止日前集中溝通、集中催單。這裡的催單要把理由說清楚：為了提高年前到貨的確定性，年前訂單會集中在截止日前完成。截止日要保守一點，務必留緩衝，尤其是低溫、外島或出貨流程較長的品類，寧可提早切換，勿將壓力留到最後一周。

第三件事，是截止日一過，賣場立刻轉成預購，而且不必做任何技術調整，只靠文字就能完成切換。最簡單的方式，是把商品標題與商品頁第一屏的第一句話統一改成同一種格式，例如「預購，MM/DD起年後依序出貨」。這句話的價值不是提醒，而是把交易條件寫在最前面：消費者買的是「年後出貨序位」，而不是「年前一定到」。當承諾改清楚，後面的客服與退單成本通常會明顯下降。

第四件事，是過年期間投放與回購承接。很多品牌會因為不出貨就停廣告，如果賣場已經切成預購，其實過年期間仍可正常投放，因為賣的是年後交付。關鍵在於素材、落地頁與訂單通知都要一致強調「年後出貨」與出貨日期，避免消費者下單後才發現要等而造成反感。至於除夕夜這類注意力集中在家庭活動的時段，可以保守一些，重點放在除夕前後白天與初二之後的回流。

過年期間很適合做老客回饋，把「紅包」設計成可控成本的回饋券或折抵金，搭配清楚的使用期限與回購理由，例如開工補貨、年後回禮、常備品補齊。紅包目的不是再打一波價格戰，而是把年節流量沉澱成回購，也照顧老客戶，讓檔期營收不只是一個尖峰。

過年比較晚不代表促銷可以拖更久，反而更需要提早排好節奏。繁盛期前先公告行事曆，截止日前用一致溝通集中年前訂單，截止日後全站切預購並在標題明示年後出貨日，過年期間用預購成交與老客回饋承接流量。年節檔期真正的競爭，不在誰喊得最大聲，而在誰把規則說得最清楚、把承諾做得最穩。