趨勢觀察／從美國兒童投資帳戶 學習寶貴經驗

近來，隨著美國「兒童投資帳戶（InvestAmericaAccount）」制度引發國際關注，台灣社會也開始討論是否應為孩子建立長期投資帳戶。表面上，這類制度似乎只是替孩子「存一筆錢」，但真正的關鍵從來不在金額多寡，而在於制度如何被設計、投資如何被執行，以及資產能否在長時間中被妥善管理與正確使用。

若台灣欲推動兒童投資帳戶，必須正視多項結構性挑戰。首先是資金來源的可持續性。台灣財政結構與美國不同，若完全仰賴政府預算，不僅可能排擠既有公共支出，也容易因政黨輪替而影響制度延續，最終淪為政策口號。

其次是金融體系商品化的制度風險。台灣金融環境長期以銷售商品為導向，若缺乏明確規範，兒童投資帳戶極可能被異化為推銷金融商品的平台，反而提高成本、放大風險，背離長期累積資本的初衷。

第三是長期管理與治理成本。帳戶維運、投資管理與監理機制都需要穩定資源，若制度設計未能事先納入，將成為推動過程隱形負擔。第四，未成年開戶與監護制度在台灣法規下更為複雜，涉及資金動用權與法律責任歸屬，若未整合，制度將難以落地。最後，也是最關鍵的一點，若缺乏嚴謹的信託與制度約束，資金可能被提前動用或錯誤管理，反而無法為孩子累積長期資本。

因此，兒童投資帳戶不應被視為單一政策，而應被定位為一項跨世代的資本制度工程。

較具可行性的方向，是引入具長期視野與社會責任意識的企業，共同參與制度治理。企業可定期提撥一定比例盈餘投入「兒童投資信託母基金」，並搭配穩定的稅制誘因，但不得介入投資決策，而僅參與制度治理與監督。這使企業參與的不再是短期公益，而是一項攸關國家未來勞動力與社會穩定的長期投資。

制度設計亦須正視孩子並非同質群體，應採分層帳戶設計：提供所有孩子基本資產起點的基礎型帳戶，允許額外投入但設有紀律與上限的加碼型帳戶，及針對弱勢家庭、具更高保護機制的專屬帳戶，才能真正回應公平起跑線精神。

所有資產更應全面交付信託管理，並以不可任意變更的契約，明確規範動用年齡、使用用途與提領方式，確保資金在關鍵時刻，用於真正能改變人生軌跡的用途。

在投資方式上，須堅持「重規劃、輕產品」，排除情緒與人為干預，只採取低成本、分散、紀律化長期投資，並可交由專業平台執行規劃與監控，目的不在追求短期報酬，而在確保長期成功機率。

最後，制度必須與財商教育同步推進。若孩子成年後拿到資產，卻缺乏金錢管理與風險觀念，再好的制度也可能前功盡棄。兒童投資帳戶的核心問題，從來不是「要不要做」，而是台灣是否有決心，從一開始就把這項影響一整個世代的制度，真正做對。