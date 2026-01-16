北車商場招商祭出新誘因 首度導入「權利金累退制」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
全台最大交通樞紐台北車站將迎來新一波轉型。記者許正宏／攝影
全台最大交通樞紐台北車站將迎來新一波轉型。台鐵公司昨（15）日公告台北車站商場招商計畫，釋出為期15年、可優先續約八年的新合約，預計吸引民間投資金額7.65億元以上，此次招商最大亮點之一，在於首度導入「權利金累退制」，再次擴大招商誘因，未來年營業額目標超過50億元。

台北車站坐落市民大道與忠孝西路交會處，具備高鐵（2633）、台鐵、捷運雙線、機捷與國道客運「五鐵共構」優勢，每日流動人次逾60萬。台鐵指出，隨著台北雙星、E1/E2公辦都更等「西區門戶計畫」陸續推動，未來周邊預估再引進超過3.5萬名就業人口，商業潛力可期。

招商範圍涵蓋北車站大樓二樓、一樓及地下一樓，總樓地板面積約4,325坪，投資人須支付開發權利金6,000萬元，固定權利金每年不低於1.2億元。

台鐵總經理馮輝昇說明，此次招商最大亮點之一，在於首度導入「權利金累退制」，為商場營運再增添實質誘因，營運權利金將依年營業額採級距遞減方式計收，營收愈高、台鐵抽成比率反而愈低，讓業者「賺愈多、留得愈多」，鼓勵積極衝刺營運規模與經營效益。台鐵預估，在這項新制給予誘因下，北車商場年營業額可望突破50億元。

馮輝昇表示，北車商場過去數年，營業額已由8億元成長至30億元，累退制有助業者將重心放在提升獲利表現，若制度運作良好，未來不排除推廣至其他車站。

對於雙子星等大型商場進駐是否造成競爭？馮輝昇指出，雙子星主打精品市場，與北車客群有所區隔，且北車周邊各項開發案與都更案台鐵都是大地主，未來都會參與其中，未來將會透過全面性規劃與整合創造共贏。

