台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

台北車站商場列強競逐 戰火引爆

經濟日報／ 記者林海侯思蘋／台北報導

業界關注的台北車站商場昨起開始招標，現任的經營業者微風集團早已表達「勢在必得」的決心，而京站、新光三越、統一超等先前被點名的業者都已經所有表態，而已經在北捷插旗的誠品（2926）也在評估中。

因招標作業才剛開始，業者大多先維持低調態度，微風表示，持續專注提供旅客優質的服務與商場經營，針對公告的招商規範進行審慎研究與專業評估；京站則說，因為長期看好西區門戶計畫所帶動的北車商圈發展潛力，對於台鐵公告的商場招商計畫，以持積極開放的態度規畫相關的投標方案。

台鐵這次公告招商契約期間為15年，可優先續約八年，希望藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略，首度採用權利金累退制，營業額愈高，抽成比例就更低。

