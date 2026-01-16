三圓遭假扣押7,560萬
三圓建設（4416）昨（15）日接獲新北地方法院來文，債權人新巨蛋管理委員會聲請在7,500萬元及本件執行費60萬元內，予以扣押，故遭法院扣押7,560萬元，目前公司已委請律師維護公司之權益，並辦理反擔保撤銷假扣押執行程序。三圓建設昨日召開重訊記者會，說明與新巨蛋社區管理委員會之間的假扣押強制執行案件，及子公司華助工程日前發生退票事宜。
三圓建設表示，本公司已委請律師進行答辯，以維護本公司之權益，而假扣押部分進行辦理反擔保撤銷假扣押執行程序，對公司財務以及業務營運並無重大影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言