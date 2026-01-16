快訊

三圓遭假扣押7,560萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

三圓建設（4416）昨（15）日接獲新北地方法院來文，債權人新巨蛋管理委員會聲請在7,500萬元及本件執行費60萬元內，予以扣押，故遭法院扣押7,560萬元，目前公司已委請律師維護公司之權益，並辦理反擔保撤銷假扣押執行程序。三圓建設昨日召開重訊記者會，說明與新巨蛋社區管理委員會之間的假扣押強制執行案件，及子公司華助工程日前發生退票事宜。

三圓建設表示，本公司已委請律師進行答辯，以維護本公司之權益，而假扣押部分進行辦理反擔保撤銷假扣押執行程序，對公司財務以及業務營運並無重大影響。

