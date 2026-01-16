把世界帶進中台灣...臺中會展中心 挑動200億商機

外貿協會新年度最大亮點將登場，董事長黃志芳宣布臺中國際會展中心（TICEC）將於今年3月正式啟用，目前預約率已達24%，是全台灣專業展館「開館首年」的最高紀錄。

黃志芳指出，臺中國際會展中心未來正式啟用後，預計將帶動中部約170億至200億元周邊商機，實現「把世界帶進中台灣」的願景。

黃志芳指出，臺中國際會展中心今年3月開幕後的首展為工具機大展，這個展覽一直是全世界矚目的展覽，台中將為主場擴大舉辦，臺中國際會展中心座落於水湳經貿園區核心位置，背靠台灣最完整的精密製造生態系，是「前店後廠」戰略的具體展現。

臺中國際會展中心目前仍在試營運期間，今（16）日將推出「百工百業展」，成為開幕前最重要的首場消費展。

「台中為精密機械、工具機與智慧製造重鎮，全國逾七成業者聚集中部、產值約840億元；臺中國際會展中心的啟用讓品牌端的展示能力與工廠後端的技術能量能同時被看見，以「一日會展活動」模式，上午在展會展示、觀展、媒合，下午即可帶領國際買主前往工廠實地驗證技術與產能，讓展會、採購與製造無縫整合，有效縮短市場距離，加速採購決策流程，亦促成品牌端、國際買主與技術合作方的即時交流，為招商、產業鏈接軌與國際商機導入創造突破性契機。

黃志芳進一步指出，臺中國際會展中心也是外貿協會推動「台灣製造」升級與產業國際化的重要里程碑。貿協以北部成熟場館的營運經驗為基礎，結合台中的產業優勢，正式啟動「會展雙核心」布局，強化台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，讓會展不只是活動場域，更是產業對接與國際合作的平台。