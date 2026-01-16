貿協三策略 帶台廠鏈結海外 打造「經濟日不落國願景」

外貿協會昨（15）日舉行2026年年度記者會，董事長黃志芳表示，外貿協會將全力支持賴總統「打造台灣成為經濟日不落國」的願景，以「AI產業化、產業AI化、全球布局」三大核心策略，強化台灣在全球經貿新局中的競爭力，協助台廠海外拓銷。

全球正在進行兩場AI爭霸戰，第一場是科技巨頭軍備競賽，第二場企業應用的生存決戰，前者推升AI產業化的熱度，後者是台灣企業輸不起的戰爭，必須積極讓產業AI化，並強化全球拓銷作為。

黃志芳談話重點

AI產業化方面，台廠將深度與國際鏈結，黃志芳指出，AI的大腦在美國矽谷，而肌肉與骨骼在台灣，因此貿協將重點放在於台北國際電腦展（COMPUTEX）今年規模與定義再升級，分成平台定位升級、展區擴大與創新、跨域整合等三項目，助攻台廠與國際鏈結，打造最強的AI產業鏈。

至於產業AI化，黃志芳指出，美國推動對等關稅戰後，全球廠商都面臨生存決戰，這場競爭是台灣企業輸不起的戰爭。從中國大陸的內捲問題來看，無異是台灣企業的啟示，以大陸的打火機製造商東億為例，原本已經邁入夕陽工業，但在選擇用AI自動化後，大幅精簡人力、降低成本、拓銷全球，吃下全球七成打火機市場。

在協助台廠「全球布局」方面，為了協助台廠因應新時代的全球拓銷，貿協將兩策略進擊，首先，將成為全台唯一為企業打造「AI業務開發特助」（AI Agent）。貿協結合貿易大數據、50多年的實戰經驗與全球60多個駐點商情，可提供深度情報分析「去偽存真」，確保每一份研析報告皆成為企業可信賴的決策參考。

其次，因應市場轉變，貿協2026年新年度台灣形象館拓銷的展出區域也跟進調整，歐、美、日及新南向市場仍是台灣企業全球拓展的核心，外貿協會將以「台灣形象展」為台商全球布局平台，於美國、波蘭、日本及菲律賓舉辦。

另外，也將在美國IMTS、德國MEDICA、義大利EICMA、日本IPF等十項國際大展設立「旗艦台外貌灣館」，以「Team Taiwan」形象提升台灣產業能見度，協助業者切入全球供應鏈關鍵聚落。