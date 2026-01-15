2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％價修換量

面對2026年全球政經局勢詭譎多變，戴德梁行董事總經理顏炳立15日應台中市建築經營協會邀請，出席年度「大師講座」首講，從資金、市場結構與產品等面向，剖析台灣房市走向。會中也聚焦台中市場，他直言，台中因重劃區多、土地供給量大，房價漲勢過快，「勢必要休息一下」。綜觀整體市場發展，顏炳立指出，2024年為量價買氣齊揚，2025年則轉為「量縮價平」，預估到了2026年，將出現「價修換量」的修正格局，買氣才有機會回溫。

顏炳立今天在大師講座中，以「2026台灣房地產市場預測與展望」為題，深度剖析為何今年房市會走向「碎心戀」的格局，並針對資金流向與產品漲跌提供精闢見解。

台中市建築經營協會理事長紀樹能指出，顏炳立素有「市場國師」美譽，每年初發表的「房市代表歌」更是業界風向球，從未失準；在今年政策未鬆綁、資金板塊挪移的關鍵時刻，特別邀請他來台中，為會員釐清市場迷霧，定調2026年的攻守策略。

針對2026年房市走向，顏炳立已定調為「碎心戀」，意指：「市場碎了、房價碎了、量也碎了，買錯房子的人，心也碎了。」他指出，過去一年在政策重拳下，房市「死死昏昏去」；展望2026年雖是馬年，但將是「馬不奔」的一年；預估全台買賣移轉棟數將維持在26萬棟的低量水位，整體呈現「房價緩修、量縮持穩」的盤整格局。

顏炳立進一步分析，房市榮枯取決於「政策」與「資金」，目前資金大量湧向股市，台積電（2330）等高獲利標的吸納了千億資金，顯示錢已離開變現慢、交割期長的房地產市場。

在缺乏接盤俠的情況下，他大膽預測今年房價將出現修正：核心蛋黃區預估緩跌約5%，而過去幾年炒作過熱的蛋白區、蛋殼區，跌幅恐達10%，且大坪數產品的修正壓力將大於小坪數。

儘管住宅市場吹冷風，顏炳立也點出亮點。他認為六都工業地仍是「一個人的武林」，價格站穩高檔；而受惠於科技產業發展，工業物流倉儲與資料中心（Data Center）租金收益率上看3%至4%，是少數被看好的穩健標的。

對於外界常將少子化視為房市隱憂，顏炳立直言：「台灣房地產跟少子化沒有直接關係」，特別是豪宅市場，主要買盤為高資產族群，多半不需貸款，除了家族傳承需求外，更重要的是資產避險功能。

針對台中市場，顏炳立說，台中與雙北最大差異在於「土地還很多」，卻出現七期單價站上百萬元，而車程僅拉開不遠的土地價格卻同樣飆升，顯示資金主導市場，房價被快速拉抬。

「當房價跑得太快，需求追不上供給，賣不動就會套牢，時間一到自然就會下來。」

顏炳立強調，長期來看台中房價仍具支撐，但短期勢必進入修正期。他也以「麵粉與麵包」比喻，土地（麵粉）價格相對穩定，但建物（麵包）價格漲太快，就一定要休息，市場會回歸圓夢與合理負擔的範疇。