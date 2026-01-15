拓凱第1季進駐中科 全力發展航空內裝板材、無人機及人形機器人新事業

碳纖維複材大廠拓凱（4536）營運總部，預計第1季進駐中科后里園區，拓凱表示，中科總部已規劃集團新事業發展育成中心，未來將全力投入航空內裝板材、無人機及人形機器人等新事業，為營運挹注新成長動能。

拓凱透露，航空內裝板材初期將鎖定貨機的內裝隔間複材板材，並採用可回收的TP熱塑形複材；無人機方面，已和國內無人機大廠接觸，未來將鎖定機身、葉片等複材。

至於人形機器人，拓凱強調不會缺席。目前已出貨醫療用外骨骼機器人給日本客戶，在此基礎上，後續將鎖定人形機器人的膝關節、腰身等複材件。

另鑒於許多客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會已通過，對於拓凱越南廠再增資2,000萬美元，二期廠預計下半年正式啟動，以加速在越南投資的超前布署。

拓凱表示，越南一期新廠已量產自行車車架及部分航太零件，而二期廠未來除了航太等零件外，也將規劃增加其他新產品生產線的建置。

拓凱去年合併營收92.02億元、年減2.9%；第4季合併營收18.69億元、年減29.6%。展望今年，法人估，第1季合併營收有望站上20億元，較去年第4季回升，但因去年第1季基期較高因素，年減幅恐難避免。

其中，去年第4季部分安全帽與球拍產品，因客戶年底庫存調整、延後拉貨，遞延至今年1月出貨，成為首季營收重要支撐。法人估，去年第4季應為谷底，今年營運有機會逐季回溫，第2季將是觀察重點。

就各產品線來看，今年第1季動能以球拍與安全帽為主，自行車相關應用則維持保守審慎。拓凱說，目前全球自行車市場庫存水位已大幅降低、結構轉趨健康，中國大陸市場疲弱主要衝擊整車廠，對以歐美高階市場為主的拓凱影響相對有限。

目前，歐洲市場趨勢仍然正向，美國則因關稅不確定性，品牌端持續調整拉貨節奏。不過，隨著台美關稅即將底定，預期台北自行車展後，品牌客戶提出新車預測訂單，市場將趨於明朗。

相較傳統運動用品，今年較具成長性的動能，將集中在航空座椅背等航太部件，以及電子元件等其他類產品線。航太相關產品自去年第4季起交機節奏已有明顯改善，預期今年可維持雙位數年增走勢。

而電子元件產品已自去年下半年開始出貨，並切入美系一線手機品牌新機供應鏈，涵蓋手機、智慧手錶與耳機用的TOF元件，且訂單量大，該產品毛利率水準高於公司平均，對整體獲利結構將有正向助益。