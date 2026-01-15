三圓建設子公司跳票324萬元 另遭法院扣押7560萬元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
三圓建設董事長王雅麟。聯合報系資料照
三圓建設（4416）15日接獲新北地方法院來文，債權人新巨蛋管理委員會聲請在7,500萬元及本件執行費60萬元內，予以扣押，因此遭法院扣押7,560萬元，目前公司已委請律師維護公司之權益，並辦理反擔保撤銷假扣押執行程序。

三圓建設15日召開重訊記者會，說明與新巨蛋社區管理委員會之間的假扣押強制執行案件，以及子公司華助工程日前發生退票事宜。

三圓建設表示，新巨蛋社區管理委員會就2013年經第三公證單位全面檢查後已點交予管理委員會之公共設施匯流排向本公司提起不合理之民事請求賠償訴訟，並聲請假扣押，目前已進入法律訴訟程序，本公司已委請律師進行答辯，以維護本公司之權益，而假扣押部分進行辦理反擔保撤銷假扣押執行程序，對公司財務及業務營運並無重大影響。

子公司華助工程退票事宜上，三圓建設表示，因上述訴訟事件，於1月2日收到銀行假扣押通知將凍結銀行帳戶，將凍結銀行帳戶，已於1月3日發布重大訊息，因當日資金調度出現落差，故重要子公司華助工程股份有限公司於1月5日時發生跳票，退票金額為324萬5,254元，已於1月6日完成清償並辦理贖回註記，清償方式為以換票方式遞延票據債務。

針對三圓收到法院假扣押7,500多萬元，三圓建設表示，目前銀行存款約為1,200萬元，將以處分公司代售房屋以及不動產及增資方式因應。

針對華助工程未來三個月內到期票據，三圓建設表示，華助工程三個月內到期支票金額約為352萬5,252元，將以收取工程保證金及工程期款支應。

至於銀行借款部分，三圓建設表示，目前並無已屆期但尚未償還的銀行借款，未來三個月內到期金額合計約5,000萬元，將同樣以處分代售房屋及不動產方式因應。

