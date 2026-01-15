凱擘與韓國電信龍頭KT策略合作 邁向AI、智慧家庭新里程碑

台灣第二大有線電多系統營運商（MSO）凱擘大寬頻宣布與韓國電信龍頭韓國電信（KT）策略合作，凱擘董事長王鴻紳表示，面對AI及數位匯流浪潮，攜手國際夥伴加速創新提供有感的服務。

富邦集團電信媒體事業體包含台灣大哥大（3045）、台灣大寬頻以及凱擘大寬頻，此次合作備忘錄的簽訂，將成為雙邊未來擴大合作的基石。記者會上由凱擘大寬頻董事長王鴻紳與韓國電信執行副總金采喜（전무）代表雙方簽署合作備忘錄，象徵台韓企業在智慧家庭、AI應用與數位內容合作上的重要里程碑。未來，雙方也將持續透過交流與評估，尋求更具前瞻性的合作模式，攜手推動數位生活與產業升級。

王鴻紳表示，富邦集團電信媒體事業體（台灣大哥大、台灣大寬頻及凱擘），未來可望透過與韓國電信合作，將針對數位內容、人工智慧應用及智慧家庭展開交流及評估，結合國際經驗及本土市場經驗，開拓創新商業模式。

金采喜表示，KT近年積極發展結合大型語言模型（LLM）的AI服務，將原本僅限於行動裝置的AI能力延伸至家庭電視場景，讓不同年齡層的用戶都能以自然語音方式輕鬆互動，將會是雙方未來合作的重要參考方向。

金采喜表示，KT邁向AICT（AI+ICT）公司，透過與全球大型科技企業的策略性合作，已建立穩固的技術與建設基礎，在ICT、媒體與網路等核心領域持續推進以AI為驅動的創新，協助企業進行AI轉型，提升管理效率與服務品質。

金采喜表示，KT將拓展全球市場視為重要戰略意義，攜手凱擘意義重大，不僅是技術出口或者產品合作，未來策略合作實現共同成長重大意義，並在泰國及越南市場，已經以AI與當地媒體業者展開合作模式。

凱擘與KT正積極評估人工智慧技術的整合應用，包括將KT在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務。透過AI應用，期望進一步優化用戶互動體驗、提升服務效率，並為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。

除在數位內容與AI應用的合作，凱擘大寬頻指出，將與KT攜手導入其具代表性的Soundbar機上盒，主打「一機整合」的家庭娛樂概念，可同時提供Netflix、YouTube、MyVideo、HBO Max、Disney+等主流OTT平台內容，並搭載國際知名音響品牌Harman Kardon設備，支援Dolby Atmos高品質音效，以及強化人聲清晰度的Voice Boost功能，讓消費者在日常客廳環境中，也能享有更具包覆感與層次感的聽覺感受。