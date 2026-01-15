房市觸底反彈 2025年11月預售揭露達3,749件、創近八個月高點

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋統計最新預售揭露件數，2025年11月全國房屋成交數據顯示，預售市場表現有觸底反彈跡象，11月全國揭露件數達3,749件，月增15%但年減32%，11月揭露件數寫下近八個月以來新高，顯示房市有觸底反彈的現象，不過仍明顯低於長期均量單月八千件水準。圖／信義房屋提供
信義房屋統計最新預售揭露件數，2025年11月全國房屋成交數據顯示，預售市場表現有觸底反彈跡象，11月全國揭露件數達3,749件，月增15%但年減32%，11月揭露件數寫下近八個月以來新高，顯示房市有觸底反彈的現象，不過仍明顯低於長期均量單月八千件水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢，過去均量單月大概八千件，單月萬件則是交易熱絡，房市價量齊揚，過去經驗景氣再爛也要有單月四、五千件水準，但2025年單月平均僅有3,500件，市場處於交易窒息量，隨時都有機會反彈。

不過，曾敬德指出，11月還是新北市有數個熱銷的個案帶動件數增加，個案還是要有大基地、平面車位、總價與單價控制得當與品牌建商等許多優點，才容易順銷。

曾敬德表示，北部地區房價不像中南部飆漲這麼快，順銷的個案相對較多一些，中南部地區則是需要時間消化這段時間的漲幅，不過現在股市已經突破三萬點，對於房市多少有些支撐，2026年預售市場可能還是呈現盤整等待復甦機會。

