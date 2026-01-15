國邑長效霧化吸入藥物 展開全球三期臨床收案

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國邑*（6875）表示，其合作夥伴 Liquidia Corporation（NASDAQ： LQDA）於第44屆J.P. Morgan醫療保健年會上，宣布新藥L606之全球多國多中心樞紐第三期臨床試驗（代號：Re-Spire），正式開始進行病患招募。

國邑表示，此舉象徵L606在擴大PH-ILD（間質性肺病相關肺高壓）適應症的全球布局上進入新階段。此次三期臨床試驗主要針對間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）患者，計畫於全球逾20個國家、超過100個臨床據點招募約350名受試者。

在此次大會中，國邑合作夥伴亦宣布，前列環素吸入藥物除既有PAH與PH-ILD適應症合計逾70億美元市場外，未來將進一步拓展至更多適應症之臨床試驗，包括慢性阻塞性肺病相關肺高壓、肺纖維化及硬皮症等，僅以美國市場估計，整體潛在市場規模可望超過180億美元。

國邑總經理甘霈指出，L606採用獨家微脂體研發技術，具備長效緩釋特性，能提供24小時穩定的血藥濃度並大幅減少每日給藥頻率。此設計不僅能降低藥物副作用帶來的衝擊，更有助於提升受試者的參與意願與依從性，對臨床試驗的推進具有顯著優勢。由於目前尚未有長效吸入藥物獲准，上市後可望為全球病患提供更具有效性、便利性與穩定性的治療方案。

針對財務動能，國邑強調，Re-Spire臨床試驗將依照合約約定的收案進度等節點，分階段認列相關研發里程金收入，逐步反映研發資產價值，並推動公司整體營運效益持續提升。隨L606邁入三期臨床的關鍵時刻，公司將持續支持 Liquidia 完成全球開發，透過累積完整的國際臨床數據，為未來全球商業化上市奠定穩固基礎。

