慧康生技、日本三菱重工續簽企業健保照護計畫 深化日本數位健康布局

慧康生技*-KY（7851）15日宣布，該公司的日本企業健康保險組合（Kenpo）服務，再次獲日本三菱重工 (Mitsubishi Heavy Industries) 指定，將於2026年持續為其員工提供企業健康保險組合相關照護計畫。

慧康表示，該公司於2025年與三菱重工合作期間，成功協助參與計畫的員工顯著改善糖化血色素 (HbA1c)，也在今年初再度獲選為三菱重工「預防糖尿病惡化計畫」2026年的唯一供應商。

三菱重工是日本規模最大的航太、國防及工業機械製造商，其企業健保組合覆蓋超過65,000名員工及約81,000名家屬。慧康技表示，將透過個人化的數位指導與數據分析，協助龐大的員工族群達成更有效的健康管理。

慧康指出，繼去年第4季在臺灣資本市場取得重大里程碑後，慧康持續深化其跨國夥伴關係；逐步到位的海外企業客戶實績，更代表數位健康指導在臨床照護中扮演重要角色。慧康的服務不僅能協助員工透過實際行動改善健康結果，同時也支持企業健保組合擴展預防性醫療措施，協助政府達成早期介入、降低長期醫療支出的社會目標。