TIWTC攜手木浦大學及TÜV SÜD Korea簽MOU 共同打造GWO培訓中心

臺灣港務公司轉投資事業臺灣風能訓練公司（TIWTC）15日攜手南韓學術單位木浦大學及國際認證公司TÜV SÜD Korea，於南韓國立木浦大學舉行三方合作備忘錄（MOU）簽署儀式，宣布將於南韓風電核心地帶全羅南道共同打造具備國際認證量能的GWO（Global Wind Organization 全球風能組織）培訓中心。

臺灣風訓公司表示，本次合作核心在於「人才培育提前化」，透過結合木浦大學的學術資源，以及TÜV SÜD Korea的GWO培訓中心、認證服務，導入GWO國際標準化訓練課程，協助南韓在全羅南道提前建置量能完整、高度標準化的培訓基地，確保離岸風電人才儲備能精準接軌建設高峰期，並滿足長期的運維需求。

臺灣風訓公司董事長盧展猷指出：「全羅南道是南韓離岸風電的核心重鎮，這次合作不只是技術轉移，更是跨國產業鏈的深度整合。藉由輸出臺灣累積的營運經驗，協助南韓合作夥伴在最短時間內建構起足以支撐像新安牛耳島（Shinan-UI）風場等大型案場所需的專業人才庫」。

南韓政府目標於119年達成 14.3GW 離岸風電裝置量，近日丹麥風機製造商Vestas與韓華集團 Engineering & Construction（E&C）部門簽署優先供應商合約，將為全羅南道新安牛耳島（Shinan-UI）風場提供V236-15.0 MW 最新式巨型風機。因應次世代機組對安裝與運維技術的高標要求，專業人才的培育將成為南韓產業發展的關鍵。

臺灣風訓公司為臺灣首間獲得GWO認證的培訓機構，致力於引進國際標準化培訓模組，目前已發展成為亞太地區最具規模的離岸風電人才訓練與技術輸出中心，自110年連續榮獲年度GWO亞太訓練中心獎、年度青年講師成就獎，113年及114年更連續兩年榮獲亞太地區年度最佳培訓團隊獎項殊榮，累計發證突破18,000張證書，培訓品質深受國際肯定。

臺灣離岸風電發展成效卓著，已成為亞洲最具代表性的示範市場。據經濟部115年初於臺灣第三期選商機制草案說明會議中指出，截至114年底臺灣已安裝474座風機，裝置容量達4.4GW，躍升全球第五名。憑藉領先亞洲的建設與運維實力，臺灣風訓公司積極推動技術外銷，將成熟的GWO訓練模式與營運經驗複製至南韓，展現「臺灣經驗、亞太共享」的策略價值。