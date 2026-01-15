快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

和泰集團點數經濟、共享移動、智慧旅遊三箭齊發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
iRent持續強化營運版圖，與USPACE及WeMo達成戰略合作，全年服務趟次達到250萬次，穩坐台灣共享移動市場龍頭。圖／公司提供
iRent持續強化營運版圖，與USPACE及WeMo達成戰略合作，全年服務趟次達到250萬次，穩坐台灣共享移動市場龍頭。圖／公司提供

和泰（2207）集團積極落實「Mobility as a Service (MaaS)」移動服務願景，除了憑藉數位工具「和泰聯名卡、和泰Pay與和泰Points」深度串聯集團品牌服務，提供從購車、保修、精品及商城選購的數位服務體驗外，去趣旅遊規劃APP更整合移動服務品牌的yoxi、iRent，在旅途中的各個環節都能享受移動、數位支付的無縫體驗。截至2025年底，在數位新服務的強勢帶動下，和泰集團會員共累計近400萬，和泰Pay於集團內的累計刷卡金額高達新台幣1,700億元，和泰Points累計發放突破30億點，而MaaS服務品牌的去趣下載數近350萬，yoxi與iRent累計服務趟次更達4,000萬次，成功建構出最具規模的MaaS移動生活圈。

和泰集團近年致力推廣和泰Points點數經濟，將移動服務與日常消費深度結合，2025年單年度發放破7億點，兌換率穩定超過9成以上，累計發放總量更突破30億點大關。其中，支撐點數經濟規模的核心，在於發卡量突破32萬張的「和泰聯名卡」，憑藉全通路消費皆可積點的優勢，帶動累計刷卡金額近新台幣2,000億元；若進一步於和泰集團內搭配「和泰Pay」支付，更可享受高額點數回饋，藉由「全通路積點、集團內加碼」的數位支付組合，不僅提升了用戶的消費誘因，更成功加速和泰集團點數生態圈的深度發展。

為了進一步優化TOYOTA、Lexus車主的數位生活體驗，和泰集團致力打造完善的用車生活圈，服務範疇除涵蓋購車保修、iRent租車、yoxi搭車外，和泰集團透過積極開拓多元跨界通路，將服務觸角延伸至車主用車的每一個角落。透過數位新服務的串接，和泰集團成功讓會員在不同移動場景間自由切換。未來，和泰集團將持續深化MaaS生態圈的擴展，除了現有的移動、旅遊、支付與點數循環外，將進一步跨足更廣泛的生活消費場景，透過數據洞察提供更個人化的智慧服務，致力讓MaaS移動生態圈成為消費者生活中不可或缺的一環。

數位 生活 消費

延伸閱讀

2025年中信銀全年信用卡簽帳金額8,609億元 創下歷史新高

不只低軌衛星！華通三箭齊發 資本支出大增、2026年獲利地圖曝光

虛擬資產託管試辦 五國銀申請

連鎖效應／業態創新 掌握三關鍵

相關新聞

CCIM調查：去年第4季台灣商用不動產投資信心指數季增 終結連兩季衰退

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCI...

北市商辦將增50萬坪新供給 專家：數位韌性成科技巨頭選址必考題

面對未來三至五年內台北市預計累積高達50萬坪的新增供給量，市場競爭已白熱化。高力國際董事長暨董事總經理劉學龍指出，隨著科...

租屋補助溢領2.4萬件要追回 租屋族哀嚎收到公文了

近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。不過，立院預算中心去年9月曾說，租金補貼1...

整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

在高雄美濃大峽谷事件爆發後，政府於今年1月正式推行「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求所有清運車輛安裝GPS並使用電子聯單，以杜絕非法傾倒與灰色交易。然而，政策雖立意良善，卻因配套不足與基礎設施尚未到位，導致全台工程建案大規模延宕，甚至停工，進而引發「土方之亂」。

同意日系商用車HINO與MFTBC兩大廠結合 公平會准了

公平會今日宣布，日商Hino Motors Ltd.（下稱HINO）與日商Mitsubishi Fuso Truck a...

土方之亂 賴正鎰：希望政府給予六個月的緩衝期

元旦上路的「營建剩餘土方清運新制」因配套尚未到位，導致全台營建工地土方去化卡關，引發營建業與土方業者反彈。鄉林建設董事長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。