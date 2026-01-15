和泰集團點數經濟、共享移動、智慧旅遊三箭齊發

和泰（2207）集團積極落實「Mobility as a Service (MaaS)」移動服務願景，除了憑藉數位工具「和泰聯名卡、和泰Pay與和泰Points」深度串聯集團品牌服務，提供從購車、保修、精品及商城選購的數位服務體驗外，去趣旅遊規劃APP更整合移動服務品牌的yoxi、iRent，在旅途中的各個環節都能享受移動、數位支付的無縫體驗。截至2025年底，在數位新服務的強勢帶動下，和泰集團會員共累計近400萬，和泰Pay於集團內的累計刷卡金額高達新台幣1,700億元，和泰Points累計發放突破30億點，而MaaS服務品牌的去趣下載數近350萬，yoxi與iRent累計服務趟次更達4,000萬次，成功建構出最具規模的MaaS移動生活圈。

和泰集團近年致力推廣和泰Points點數經濟，將移動服務與日常消費深度結合，2025年單年度發放破7億點，兌換率穩定超過9成以上，累計發放總量更突破30億點大關。其中，支撐點數經濟規模的核心，在於發卡量突破32萬張的「和泰聯名卡」，憑藉全通路消費皆可積點的優勢，帶動累計刷卡金額近新台幣2,000億元；若進一步於和泰集團內搭配「和泰Pay」支付，更可享受高額點數回饋，藉由「全通路積點、集團內加碼」的數位支付組合，不僅提升了用戶的消費誘因，更成功加速和泰集團點數生態圈的深度發展。

為了進一步優化TOYOTA、Lexus車主的數位生活體驗，和泰集團致力打造完善的用車生活圈，服務範疇除涵蓋購車保修、iRent租車、yoxi搭車外，和泰集團透過積極開拓多元跨界通路，將服務觸角延伸至車主用車的每一個角落。透過數位新服務的串接，和泰集團成功讓會員在不同移動場景間自由切換。未來，和泰集團將持續深化MaaS生態圈的擴展，除了現有的移動、旅遊、支付與點數循環外，將進一步跨足更廣泛的生活消費場景，透過數據洞察提供更個人化的智慧服務，致力讓MaaS移動生態圈成為消費者生活中不可或缺的一環。