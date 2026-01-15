CCIM調查：去年第4季台灣商用不動產投資信心指數季增 終結連兩季衰退

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28），終結連兩季衰退。

本次調查中，四項指標（總體經濟、辦公室、土地開發、店面）中，僅辦公室指數較前期微幅下降，其他指標均為上升。其中土地開發、總體經濟及辦公室為「偏向樂觀」(100以上)之信心水準，店面為「偏向保守」。

主持ICI指數問卷調查的政大地政系林左裕教授指出，辦公室投資信心指數小幅下滑的原因是因新大樓供給陸續釋出，導致市場短期去化壓力升高，進而些微影響投資報酬率所致，但其具長期、穩定收益之優勢特性，仍將吸引法人、具雄厚資金之個人投資者關注；而從總體經濟、土地開發及旅館指數同時上揚且處於樂觀水準的趨勢來看，已反映出資金流入台灣投資對土地及短期住宿的需求，也呼應了2025年第4季總指數上揚且偏樂觀的投資氛圍。

在四項指標中相對信心最高之指標為「土地開發」，在本次調查中為113.21點，相較2025年第3季上升5.37點（2025第3季：107.84）；信心居次之指標為「總體經濟環境」，在本次調查中為106.03點，相較2025年第3季上升11.18點（2025第3季：94.85）。

信心居第三之指標為「辦公室」，在本次調查中為105.60點，相較2025年第3季雖下降了4.69點（2025第3季：110.29），但仍在樂觀水準(100)之上；信心居第四之指標為「店面」，在本次調查中為84.91點，為本次絕對水準最低之指標，但仍較2025年第3季上升了4.76點（2025第3季：80.14）。

另因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心在本次調查中為102.15點，較2025年第3季上升8.40點（2025第3季：93.75），指數表現「偏向樂觀」。

而全國三大都會之土地開發信心指數，除北部地區外中部及南部與前期相比指數仍為上升。其中南部地區信心指數為相對最高，為117.24點，較2025年第3季調查上升9.89點（2025第3季：107.35），上升指數亦為三都會區中最高；開發信心居次之地區為中部地區，信心指數為112.07點，較2025年第3季調查結果上升7.66點（2025第3季：104.41），相較南部其漲幅較小。而北部地區，其信心指數為110.35點，較2025年第3季調查結果下降1.42點（2025第3季：111.77）。

CCIM理事長理事長謝昆峯表示，2025年第4季總體經濟環境信心明顯回升，顯示台灣經濟基本面持續穩健。主計總處11月公布，2025年台灣全年經濟成長率大幅上修至7.37％，在AI需求暢旺與消費性電子拉貨效應帶動下，出口與工業生產動能明顯增強；同時9月景氣對策信號升至35分，燈號轉為黃紅燈，反映景氣擴張力道轉強。物價與就業方面，2025年12月CPI年增率為1.31％、2025年11月失業率為3.3％，顯示通膨溫和、就業穩定。