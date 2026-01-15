快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

CCIM調查：去年第4季台灣商用不動產投資信心指數季增 終結連兩季衰退

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣不動產投資協會15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28），終結連兩季衰退。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台灣不動產投資協會15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28），終結連兩季衰退。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28），終結連兩季衰退。

本次調查中，四項指標（總體經濟、辦公室、土地開發、店面）中，僅辦公室指數較前期微幅下降，其他指標均為上升。其中土地開發、總體經濟及辦公室為「偏向樂觀」(100以上)之信心水準，店面為「偏向保守」。

主持ICI指數問卷調查的政大地政系林左裕教授指出，辦公室投資信心指數小幅下滑的原因是因新大樓供給陸續釋出，導致市場短期去化壓力升高，進而些微影響投資報酬率所致，但其具長期、穩定收益之優勢特性，仍將吸引法人、具雄厚資金之個人投資者關注；而從總體經濟、土地開發及旅館指數同時上揚且處於樂觀水準的趨勢來看，已反映出資金流入台灣投資對土地及短期住宿的需求，也呼應了2025年第4季總指數上揚且偏樂觀的投資氛圍。

在四項指標中相對信心最高之指標為「土地開發」，在本次調查中為113.21點，相較2025年第3季上升5.37點（2025第3季：107.84）；信心居次之指標為「總體經濟環境」，在本次調查中為106.03點，相較2025年第3季上升11.18點（2025第3季：94.85）。

信心居第三之指標為「辦公室」，在本次調查中為105.60點，相較2025年第3季雖下降了4.69點（2025第3季：110.29），但仍在樂觀水準(100)之上；信心居第四之指標為「店面」，在本次調查中為84.91點，為本次絕對水準最低之指標，但仍較2025年第3季上升了4.76點（2025第3季：80.14）。

另因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心在本次調查中為102.15點，較2025年第3季上升8.40點（2025第3季：93.75），指數表現「偏向樂觀」。

而全國三大都會之土地開發信心指數，除北部地區外中部及南部與前期相比指數仍為上升。其中南部地區信心指數為相對最高，為117.24點，較2025年第3季調查上升9.89點（2025第3季：107.35），上升指數亦為三都會區中最高；開發信心居次之地區為中部地區，信心指數為112.07點，較2025年第3季調查結果上升7.66點（2025第3季：104.41），相較南部其漲幅較小。而北部地區，其信心指數為110.35點，較2025年第3季調查結果下降1.42點（2025第3季：111.77）。

CCIM理事長理事長謝昆峯表示，2025年第4季總體經濟環境信心明顯回升，顯示台灣經濟基本面持續穩健。主計總處11月公布，2025年台灣全年經濟成長率大幅上修至7.37％，在AI需求暢旺與消費性電子拉貨效應帶動下，出口與工業生產動能明顯增強；同時9月景氣對策信號升至35分，燈號轉為黃紅燈，反映景氣擴張力道轉強。物價與就業方面，2025年12月CPI年增率為1.31％、2025年11月失業率為3.3％，顯示通膨溫和、就業穩定。

另本指數綜合調查結果可分為短期（三個月）、長期（一年）之信心，短期之信心指數為102.95點，長期之信心指數為102.65點，相較前期均呈上升之趨勢，而兩者幾無太大差異，顯示CCIM認為商業不動產短期或長期投資並無太大變化。

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28），終結連兩季衰退。圖／CCIM提供
台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28），終結連兩季衰退。圖／CCIM提供

景氣對策信號

延伸閱讀

香港機場2025年接待6100萬旅客人次 年增15%

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

2026年適合賣房嗎？信義房屋揭三大關鍵助判斷

國泰世華2025年簽帳金額達8,556.7億元 刷新歷史新高紀錄

相關新聞

CCIM調查：去年第4季台灣商用不動產投資信心指數季增 終結連兩季衰退

台灣不動產投資協會（CCIM）15日發布「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，最新2025年第4季臺灣CCI...

北市商辦將增50萬坪新供給 專家：數位韌性成科技巨頭選址必考題

面對未來三至五年內台北市預計累積高達50萬坪的新增供給量，市場競爭已白熱化。高力國際董事長暨董事總經理劉學龍指出，隨著科...

租屋補助溢領2.4萬件要追回 租屋族哀嚎收到公文了

近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。不過，立院預算中心去年9月曾說，租金補貼1...

整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

在高雄美濃大峽谷事件爆發後，政府於今年1月正式推行「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求所有清運車輛安裝GPS並使用電子聯單，以杜絕非法傾倒與灰色交易。然而，政策雖立意良善，卻因配套不足與基礎設施尚未到位，導致全台工程建案大規模延宕，甚至停工，進而引發「土方之亂」。

同意日系商用車HINO與MFTBC兩大廠結合 公平會准了

公平會今日宣布，日商Hino Motors Ltd.（下稱HINO）與日商Mitsubishi Fuso Truck a...

土方之亂 賴正鎰：希望政府給予六個月的緩衝期

元旦上路的「營建剩餘土方清運新制」因配套尚未到位，導致全台營建工地土方去化卡關，引發營建業與土方業者反彈。鄉林建設董事長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。