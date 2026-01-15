快訊

凱基金控迎春公益市集 讓年味多一份善意

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基金控延續「凱基公益月」精神，今天在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結全台24家社會企業、社福機構、地方創生團隊與在地小農，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」。圖／凱基金控提供
凱基金控延續「凱基公益月」精神，今天在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結全台24家社會企業、社福機構、地方創生團隊與在地小農，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」。圖／凱基金控提供

凱基金控延續「凱基公益月」精神，今（15）日在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結全台24家社會企業、社福機構、地方創生團隊與在地小農，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」，吸引集團員工與鄰近民眾熱情參與。

凱基金控自去年11月點亮全台最高飄雪聖誕樹後，陸續推出多場公益行動，這次的迎春公益市集則將這份暖意延續到農曆年前。現場販售年節食品、特色伴手禮與生活選物，讓民眾一邊辦年貨，一邊也能做公益。凱基金控還特別邀請花蓮黎明庇護工場、洄遊吧 FISH BAR、台東向陽薪傳木工坊參與，藉此協助去年飽受風災肆虐的地方創生團隊。

活動一開始，由凱基金控旗下文教基金會長期培育的新銳舞蹈家李家名和王郁文，以舞碼〈靈蛇起舞、駿馬奔騰〉揭開序幕，女舞者以靈動曼妙的舞姿告別蛇年，男舞者則以奔騰雄偉的馬步迎向新年。凱基金控董事長王銘陽表示，一匹馬，跑很快，但要跑得遠，得靠團隊一起前行；就如同公司要穩健成長，仰賴所有同仁堅守崗位、踏實努力，因此藉由感恩的時刻，向所有同仁表達謝意。

凱基迎春公益市集現場更安排「愛心團購志工表揚」，感謝員工投入自2013年推動至今的「愛心饞寶寶」團購計畫，今年團購對象為勝利基金會庇護工場，共有766位同仁透過認購一整年的愛心麵包，協助身心障礙朋友穩定就業，金額達新台幣112萬元；凱基金控同時選用社會企業「台東向陽薪傳木工坊」木雕作品，作為志工表揚禮物，讓一份心意同時幫助二個機構，創造公益相乘效果。

參加市集的社福團體指出，凱基金控的公益採購與多元通路，讓身心障礙學員能有穩定工作機會，有助提升他們生活自主性。也有社福團體提到，企業在年節消費旺季開放平台，讓公益商品被更多民眾看見，對弱勢族群而言，是相當關鍵的支持力量。

凱基金控強調，未來將持續秉持社會共好精神，深耕與社會企業、社福機構及在地創生團隊的夥伴關係，讓企業影響力轉化為社會共榮與永續發展的養分與動能。

凱基金 公益 金控

