北市商辦將增50萬坪新供給 專家：數位韌性成科技巨頭選址必考題

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
未來三至五年內台北市預計累積高達50萬坪的新增供給量，市場競爭已白熱化。聯合報系資料照
面對未來三至五年內台北市預計累積高達50萬坪的新增供給量，市場競爭已白熱化。高力國際董事長暨董事總經理劉學龍指出，隨著科技業成為商辦市場主力，企業選址思維已產生結構性轉變，頂級大樓的房東需注意，「營運韌性」已被客戶視為核心條件，包含遠地備援能力、營運不中斷，以及可支援長期成長的智慧營運架構。

高力國際企業客戶服務部資深執行董事陳頌民進一步說明，國際科技租戶在實際評估過程中，會特別檢視建築是否具備可驗證的「硬體備援能力」與「未來升級彈性（Future-proofing）」。

陳頌民指出，這包括未來新大樓是否規劃獨立且分散的雙通訊進線路徑，以確保零中斷營運；以及電信機房與垂直管路是否保留足夠擴充空間，以支援快速演進的科技需求。此外，能源與營運數據的透明化與可管理性，也已成為跨國企業加速租賃決策的重要基礎。

據高力國際最新調查，近兩年台北市辦公室去化量中，科技租戶占比已達50%。高力國際預期，在可預見的未來三至五年內，隨著AI應用深化與次世代半導體研發需求持續擴大，科技產業仍將維持高度成長，並持續主導商辦市場的租賃結構。

高力國際ESG部門資深董事朱秉瑩表示，高力與目前全球唯一專注於「數位連線（Digital Connectivity）」與「智慧技術（Smart Technology）」的認證體系WiredScore在台攜手合作。

朱秉瑩指出，透過WiredScore（數位連線）與SmartScore（智慧韌性）兩大認證，協助業主清楚呈現建築在高速連接、通訊備援、資料治理與智慧營運等面向的整體表現，不僅確保資產具備持續升級的韌性，也能將抽象的數位價值轉化為全球通用的驗證標準，有效縮短跨國科技租戶的溝通與決策門檻。

目前高力國際已成功協助多棟頂級商辦完成取證，包括振業CAAM168大樓、國泰環宇大樓、臺北南山廣場、富邦A25總部大樓，以及富邦人壽大樓（渣打銀行總部）等；其中，T Park遠東通訊園區更刷新紀錄，成為亞洲首座同時取得WiredScore與SmartScore「雙白金」認證的智慧科學園區。

高力國際強調，在AI浪潮推動下，卓越的數位基礎建設已不再是商辦的加分項，而是跨國企業進駐的基本門檻。透過國際認證接軌，台灣頂級資產已具體證明其數位穩定度與營運成熟度達世界級水準。

