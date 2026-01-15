租屋補助溢領2.4萬件要追回 租屋族哀嚎收到公文了

近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。不過，立院預算中心去年9月曾說，租金補貼111年至114年溢領金額逾5.8億，半數尚未完成追討。內政部國土署當時也說，租金補貼政策總核定約185.9萬件，其中約2.4萬件溢領，皆通知申請人須繳回溢領款項。

有網友在threads發文問「多少人被討回？租屋補助的錢一次追三年...」並發出收到的公文，內容指出300億中央擴大租屋專案計畫作業規定，經查申請資料及稅務資料，因租賃建物無住家用稅率及登記主要用途含有「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」字樣，不符合作業規定，須撤銷補助並要求繳回溢領金額。

該片貼文底下也許多網友反映也被追討，「發現很多人最近都收到了，要還快五萬元的錢」、「被討兩年份，申訴沒有用，溢領期間還以為自己有省到房租」、「領了一年才說不合格，要還錢回去」。

不過，立院預算中心報告去年9月曾指出，租金補貼111年至114年溢領金額逾5.8億元，半數尚未完成追討。國土署也說，租金補貼政策推動至今，總核定約185.9萬件，其中約有2.4萬件溢領，溢領數占整體核定案件比例約1.3%。經調取資料確認比對，皆已通知申請人必須繳回溢領款項，對於溢領者均積極持續進行追回作業。

國土署說明，租金補貼出現溢領原因，包括申請人資格變動，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡等因素造成，為防止溢領情形發生，已透過強化勾稽查核機制、跨部會資料比對等措施，運用大數據分析並與地方政府共同合作，以完善租金補貼審查及追繳作業。