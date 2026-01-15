快訊

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷發聲曝：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

租屋補助溢領2.4萬件要追回 租屋族哀嚎收到公文了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。圖／聯合報系資料照
近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。圖／聯合報系資料照

近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。不過，立院預算中心去年9月曾說，租金補貼111年至114年溢領金額逾5.8億，半數尚未完成追討。內政部國土署當時也說，租金補貼政策總核定約185.9萬件，其中約2.4萬件溢領，皆通知申請人須繳回溢領款項。

有網友在threads發文問「多少人被討回？租屋補助的錢一次追三年...」並發出收到的公文，內容指出300億中央擴大租屋專案計畫作業規定，經查申請資料及稅務資料，因租賃建物無住家用稅率及登記主要用途含有「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」字樣，不符合作業規定，須撤銷補助並要求繳回溢領金額。

該片貼文底下也許多網友反映也被追討，「發現很多人最近都收到了，要還快五萬元的錢」、「被討兩年份，申訴沒有用，溢領期間還以為自己有省到房租」、「領了一年才說不合格，要還錢回去」。

不過，立院預算中心報告去年9月曾指出，租金補貼111年至114年溢領金額逾5.8億元，半數尚未完成追討。國土署也說，租金補貼政策推動至今，總核定約185.9萬件，其中約有2.4萬件溢領，溢領數占整體核定案件比例約1.3%。經調取資料確認比對，皆已通知申請人必須繳回溢領款項，對於溢領者均積極持續進行追回作業。

國土署說明，租金補貼出現溢領原因，包括申請人資格變動，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡等因素造成，為防止溢領情形發生，已透過強化勾稽查核機制、跨部會資料比對等措施，運用大數據分析並與地方政府共同合作，以完善租金補貼審查及追繳作業。

租金補貼 國土署

延伸閱讀

證實賴政府社宅越蓋越少 劉世芳：輔導37萬戶空餘屋釋出

賴政府「百萬租屋計畫」挨批跳票 內政部：跟北北桃中再推6萬戶

偽造上課名冊！宜蘭蘇澳國中補校師詐領鐘點費逾百萬元

宜蘭蘇澳國中傳補校老師詐領鐘點費 檢調追查已有老師坦承溢領

相關新聞

北市商辦將增50萬坪新供給 專家：數位韌性成科技巨頭選址必考題

面對未來三至五年內台北市預計累積高達50萬坪的新增供給量，市場競爭已白熱化。高力國際董事長暨董事總經理劉學龍指出，隨著科...

租屋補助溢領2.4萬件要追回 租屋族哀嚎收到公文了

近期陸續有網友反映收到公文，要求繳回先前已領的租屋補助且一次追三年，金額破萬。不過，立院預算中心去年9月曾說，租金補貼1...

整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

在高雄美濃大峽谷事件爆發後，政府於今年1月正式推行「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求所有清運車輛安裝GPS並使用電子聯單，以杜絕非法傾倒與灰色交易。然而，政策雖立意良善，卻因配套不足與基礎設施尚未到位，導致全台工程建案大規模延宕，甚至停工，進而引發「土方之亂」。

同意日系商用車HINO與MFTBC兩大廠結合 公平會准了

公平會今日宣布，日商Hino Motors Ltd.（下稱HINO）與日商Mitsubishi Fuso Truck a...

土方之亂 賴正鎰：希望政府給予六個月的緩衝期

元旦上路的「營建剩餘土方清運新制」因配套尚未到位，導致全台營建工地土方去化卡關，引發營建業與土方業者反彈。鄉林建設董事長...

台灣拚都更、大陸押成都 鄉林兩岸布局同步推進

鄉林集團董事長賴正鎰今指出，2026年鄉林兩岸布局持續加快，台灣將會鎖定都更案，大陸方面鎖定成都，在成都北三環核心區總銷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。