同意日系商用車HINO與MFTBC兩大廠結合 公平會准了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會宣布同意日系商用車HINO與MFTBC兩大廠結合。圖／公平會提供
公平會今日宣布，日商Hino Motors Ltd.（下稱HINO）與日商Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation（下稱MFTBC）結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，日商Toyota Motor Corporation（下稱TOYOTA）及德商Daimler Truck AG（下稱DTAG）擬各持有新設立AIB, Ltd.（下稱AIB）之25%股份，並由AIB分別持有HINO及MFTBC各100%股份，結合後AIB得直接控制HINO及MFTBC之業務經營或人事任免，達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，參與結合事業各自銷售不同品牌之「大貨車」、「小貨車」及「大客車」等商用車產品，彼此為水平競爭同業，本結合完成後，雖對我國「小貨車」之市占率無明顯增加，惟在「大貨車」市場方面，結合前HINO及MFTBC分別為我國前2大業者，且相關參與結合事業也是「大客車」市場重要參與者，該會經考量本結合主要著眼於HINO及MFTBC於日本地區之共同開發、採購及生產活動，且結合後各參與結合事業之事業主體、品牌仍持續存在，因此整體市場之品牌數量並未減少。

此外，公平會認為，其結合內容尚不包括我國市場既有之商用車組裝及銷售業務，而HINO及MFTBC於我國相關下游組裝業者與經銷業者並未重疊，且結合後仍須面對市場其他同業之競爭，又物流運輸業者或客運遊覽車業者等商用車買方客戶尚有抗衡力量，結合不致對我國市場結構及競爭情形產生顯著影響。

公平會強調，在全球淨零碳排之趨勢下，商用車領域朝向電動化乃至智慧化轉型為各業者努力之方向，其市場特性正處於快速變動與技術轉型階段，故參與結合事業透過本結合整合MFTBC及HINO資源，並開發產業轉型所需之相關技術，應可促進其加速研發與創新，因此該會經審酌相關因素後，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

