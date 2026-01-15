攻新春商機！Global Mall 四路齊發、檔期業績拚增6%

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

Global Mall新春檔期《駿迎春》開跑，全台八店於1月22日起至2月25日登場，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發，再擴大消費回饋力道，指定專門店消費滿額享「最高9%回饋」，線上線下力拚春節檔期業績成長6%，2026年業績目標挑戰成長8%。

Global Mall指出，去年在會員經營、線上線下整合服務，及全台八店新櫃改裝效益接力下，帶動人潮入店消費，雖受到出國潮、大環境逆風影響，2025業績未達原先預期目標增長10%，仍穩健成長5%，其中，以屏東店因基期低成長最多、成長高於平均值；南港店受到新百貨聚客效益添利多，成長幅度也達6-8%；中和店成長2~3%，業績超過60億元。

會員方面，Global Mall指出，受豐富會員限定好禮與折扣優惠加持，會員數亦快速增長，目前會員數已達160萬人，預計今年朝180萬人邁進。

展望2026年，Global Mall將著重於商品力、會員力與數位力三大主軸，持續優化消費體驗，推升各店優勢極大化及商圈獨特性，預計2026年業績目標挑戰成長8%。

冠德日前公告Global Mall取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」之最優申請人，整建期約二年，預期將於2028年完成。

此外，Global Mall同時推出「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」等春節福袋，搶攻新春商機，全台八店共計推出2,500個福袋，每袋1,500元，採線上線下開賣，總價值超過千萬元，數量創新高，最大獎抽BMW百萬名車。

Global Mall春節檔期《駿馬迎春》加強回饋力道，1月22日起至2月25日全台八店、環球Online祭「新春卡有利最高9%回饋」優惠，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5%回饋，消費滿2萬即享6%回饋，且再持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元，還可再加碼享3%回饋（１%刷卡金＋2%環球點數），總計最高可享9%回饋，若首次綁定GMpay再加送100元電子商品禮券，讓消費者大省荷包、享受採購樂趣。

