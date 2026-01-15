土方之亂 賴正鎰：希望政府給予六個月的緩衝期

元旦上路的「營建剩餘土方清運新制」因配套尚未到位，導致全台營建工地土方去化卡關，引發營建業與土方業者反彈。鄉林建設董事長賴正鎰表示，目前累積的土方量，即使配套逐步到位，也至少需要四到五年才能處理完畢，「一下子解決是做不到的事情」，因此建議政府應給予至少六個月的緩衝期，讓業者有時間承租用地、完成分類及相關準備。

賴正鎰也估算，若土方問題持續惡化，相關成本恐轉嫁至房價，以雙北為例，建案可能要三到五倍的土方清運費用，中南部可能要到八倍，換算到每坪房價可能增加約五萬元。

依現行規定，工地挖出的土方須自工地A點，先運送至資源堆置場B點，再送往最終處理場C點，但目前全台多數暫置場B點已接近飽和，最終填埋場C點不足，導致工地即使開挖，也面臨無土可去的困境。

針對「土方之亂」，內政部國土管理署14日提出四項因應措施，包括擴增最終去處、增設臨時暫置場、簡化土石方運送流程，以及小貨車裝載砂石土方可申請裝設GPS。不過，業界認為相關措施短期內難以發揮實質效果。

賴正鎰進一步指出，國土署雖同意讓工地土方可由A點直接送往C點，並開放台北港、台中港、高雄港收取廢土，但實務上仍有困難。他表示，台北港暫置場尚未完成租地，台中港與高雄港仍在規劃階段，即使一切順利，至少一兩年才能實際運作。