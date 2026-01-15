台灣拚都更、大陸押成都 鄉林兩岸布局同步推進

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰今指出，2026年鄉林兩岸布局持續加快，台灣將會鎖定都更案，大陸方面鎖定成都，在成都北三環核心區總銷規模逾新台幣200億元。圖／鄉林集團提供
鄉林集團董事長賴正鎰今指出，2026年鄉林兩岸布局持續加快，台灣將會鎖定都更案，大陸方面鎖定成都，在成都北三環核心區總銷規模逾200億元，將視市場時機陸續推案。

國內市場方面，賴正鎰表示，央行第七波信用管制雖讓房市交易明顯降溫，但投資客退場後，具品牌力與特色規劃的建商，仍能穩定吸引剛性需求。鄉林去年推出的台北中山區「鄉林中山賦」、雲林「鄉林雲峰」、北投「鄉林靜岡」三案，銷售皆接近完銷或達八成以上，顯示市場「看淡不淡」。此外，兩大都更預售案將接力登場。其中，萬華都更案預計於今年第二季進場，A、B兩基地合計約2,180坪，距離萬大線加蚋站步行約5分鐘，規劃26至70坪、2至4房產品，總銷約65億元；新北市新莊都更案則預計第三季推出。

此外，「鄉林中山賦」所屬的新松町新城計畫，已累積19個都更案、約2萬坪土地整合，未來2至3年內可望陸續推出，整體案量上看2000億元，將打造純住宅聚落。鄉林並同步布局新北塭仔圳、台中十三期與市區蛋黃區，今年預計再購入5筆土地。

賴正鎰指出，大陸現在推出多項房市政策，幾乎已經全面放開，第二第三戶都可購買。其中，成都去年新屋與二手屋價量齊揚，新房均價突破每平方米人民幣3.3萬元，是少數未跌的城市。鄉林在成都北三環核心區總銷規模逾新台幣200億元，將視市場時機陸續推案。

鄉林 都更 市場

