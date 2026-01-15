「土方之亂」恐讓建案成本暴增2億元 賴正鎰：房價再漲誰還買的下手？

「土方之亂」延燒，鄉林（5531）集團董事長賴正鎰15日表示，土方問題短時間內恐怕難全面解決，建議政府要給予6個月緩衝期，否則若愈演愈烈，未來建案成本恐暴增8,000萬元至2億元，每坪房價可能增至3至5萬元。

元旦上路的「營建剩餘土石方清運新制」，因配套措施不全，引起全台土方無處倒的「土方之亂」，國土署14日緊急提出4大解套方案，包括擴增最終去處、增設臨時暫置場、簡化土石方運送流程及小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

賴正鎰表示，目前一些中小型建商資金吃緊，所以工期拉長或乾脆都不推案，尤其是遇到土石方的「全流向管制」問題，開發商成本大幅上揚，甚至根本無法出土，工期勢必拉更長。

賴正鎰表示，土方價格已經直逼混凝土，以雙北來看，土方處理價格已經漲了三至五倍，南部更慘，甚至漲了五至八倍，每個建案的成本，增加8,000萬元至2億元，開發商根本吃不消，若政府再不協助解決，照這樣下去，每坪房價可能要增3至5萬元。「這樣的高房價，是政府想看到的嗎？ 」、「買房的人還買的下手嗎？」

賴正鎰表示，土方是營建業多年來的長期問題，過去也有廠商為了節省成本，亂倒土方，也延伸出非常複雜的地方問題，而政府立意良善，也相當支持整頓違法土方的問題，但必須要有很完整的配套措施，預估至少要花上4、5年才有辦法處理好。

因此，賴正鎰表示，建議政府應將新制給予至少6個月的緩衝時間，先在北中南地區先完善建置「土方最終處理場」及全部砂石車安裝GPS定位系統，等配套都準備好再上路，對營建業、房市的衝擊都會比較小。