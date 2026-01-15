慧康生活科技攜手日本三菱重工 續簽2026年企業健保照護計畫
亞洲最大慢性病AI智慧醫療平台慧康生技-KY*（7851）15日宣布，公司的日本企業健康保險組合（Kenpo）服務再次獲日本指標性大廠三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）採用，2026年持續為其員工提供企業健康保險組合相關照護計畫。
慧康於2025年與三菱重工合作期間，成功協助參與計畫的員工顯著改善糖化血色素（HbA1c），今年初已再度獲選為三菱重工2026年「預防糖尿病惡化計畫」唯一供應商。
三菱重工是日本規模最大的航太、國防及工業機械製造商，企業健保組合覆蓋超過6.5萬名員工及約8.1萬名家屬。慧康生活科技將透過個人化的數位指導與數據分析，協助龐大的員工族群達成更有效的健康管理。
慧康去年11月19日登錄興櫃市場，並持續深化其跨國夥伴關係。逐步到位的海外企業客戶實績，更代表數位健康指導在臨床照護中扮演重要角色。慧康的服務不僅能協助員工透過實際行動改善健康結果，同時也支持企業健保組合擴展預防性醫療措施，協助政府達成早期介入、降低長期醫療支出的社會目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言