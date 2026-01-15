慧康生活科技攜手日本三菱重工 續簽2026年企業健保照護計畫

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大慢性病AI智慧醫療平台慧康生技-KY*（7851）15日宣布，公司的日本企業健康保險組合（Kenpo）服務再次獲日本指標性大廠三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）採用，2026年持續為其員工提供企業健康保險組合相關照護計畫。

慧康於2025年與三菱重工合作期間，成功協助參與計畫的員工顯著改善糖化血色素（HbA1c），今年初已再度獲選為三菱重工2026年「預防糖尿病惡化計畫」唯一供應商。

三菱重工是日本規模最大的航太、國防及工業機械製造商，企業健保組合覆蓋超過6.5萬名員工及約8.1萬名家屬。慧康生活科技將透過個人化的數位指導與數據分析，協助龐大的員工族群達成更有效的健康管理。

慧康去年11月19日登錄興櫃市場，並持續深化其跨國夥伴關係。逐步到位的海外企業客戶實績，更代表數位健康指導在臨床照護中扮演重要角色。慧康的服務不僅能協助員工透過實際行動改善健康結果，同時也支持企業健保組合擴展預防性醫療措施，協助政府達成早期介入、降低長期醫療支出的社會目標。

三菱 日本 健保

