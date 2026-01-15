LINE 禮物調查 逾七成的非節慶送禮是平台最大訂單來源、貢獻業績55%

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
送禮物示意圖。圖／ingimage
LINE禮物公布對送禮平台用戶行為的觀察，發現線上送禮行為已從特定節慶延伸至用戶的日常生活，已成為平台最大訂單占比，全站有73% 的禮物交易來自日常禮物場景，貢獻整體業績達55%，顯示用戶透過送禮進行日常關懷、情緒陪伴與即時互動的需求明顯提升。不論是替朋友加油打氣、表達感謝，或是在生活片刻中傳遞心意，這類「非節慶型送禮」正成為品牌與用戶建立關係的新入口，也讓商家不再只依賴檔期爆發，而能透過日常場景累積穩定成長動能。

相較之下，生日與節慶禮物則扮演放大送禮價值的關鍵，在這類具儀式感的送禮情境中，用戶更傾向選擇能傳遞情緒與關心的商品，截至2025年底，累計有137萬個用戶在凌晨0時至1時向朋友送出心意禮，其中，宅配訂單中有32% 用戶會在朋友生日時選擇甜點烘焙表達祝福，而節慶檔期整體業績年增87%，其中美妝保養類別占比達44%，反映送禮在重要時刻中成為維繫關係的重要方式。

LINE禮物強調，與傳統購物電商著重用戶的「自用需求」不同，送禮電商經營的是人與人之間的情感連結。未來LINE禮物將持續協助合作夥伴從等待節慶，轉向經營日常互動，透過日常關懷、商務關係、生日節慶與個人重要事件等社交場景，讓送禮行為自然融入用戶的社交圈。

生日 LINE 電商

