台鐵首次採「累退制」吸引業者參加招標 拚年營業額達50億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北車站商場合約於今年7月24日到期，台鐵公司即日起至3月30日公告招商，契約期間15年，得優先續約8年，投資金額不低於7.65億元，且權利金首次採用「累退制」，盼年營業額可以突破50億元，預計最快4月底將揭曉獲選廠商。

根據台鐵公告的招商規則中顯示，在商場營運權利金上將有別以往採累退制，台鐵總經理馮輝昇說，主要是想鼓勵廠商可以更專注在經營獲利上，因此首次推出具備誘因制度的累退制度，廠商只要經營得好獲利越多獲得的利潤就會越高，台鐵抽成就會越少，根據過往經驗北車商場的營業額從每年8億元成長至去年30億元，預估全新制度登場後將能達到40億元左右，目標希望超過50億元，若此規則效果好的話，未來也會拓展至其他車站。

不過對於未來台北車站周邊還有雙子星等大型商場即將進駐，是否會衝擊北車商場，馮輝昇說，雙子星對標的主要是台北101，他引進的會是以精品相關的，與北車會有所區隔，且北車周邊的各項開發案與都更案台鐵都是大地主，未來也都會參與其中，因此在這部分也會透過全面性的規劃與整合創造共贏，期盼國內外廠商都能來參與這次的招商。

馮輝昇也提到，此次已經有超過10家左右的業者來洽詢，其中不乏也有國外業者表達興趣，按招商流程來看，預計最快4月底招商最終結果就會出爐。

台鐵 台北車站

