2026年房市價平量縮 賴正鎰：土度價格應再降20%

鄉林集團15日舉行2026年房市展望記者會，董事長賴正鎰表示，預估今年全台「價平、量縮」的格局，開發商經營策略為「不購地、少推案、建照展期」，土地價格應該再降20%，房市才可能恢復交易與生機。

針對2026年房市走勢，賴正鎰認為，國際局勢影響台灣經濟表現及股匯市、房市，都是牽一髮而動全身，預估央行應該在第3季會有微調放寬政策，但因為年底選舉到來，幅度應該有限，今年雙北應是「量縮、價微揚」，仍有2至3%的漲幅，其餘六都及全台則是「價平、量縮」的格局。

賴正鎰表示，對於開發商來說，2026年將採取更保守的「不購地、少推案、建照展期」經營策略，今年總推案量約在1.9兆元至2兆元左右，年減6%。

今年賣得動的建案仍是品牌、產品定位與設計、地段、總價位，他指出，現在幾乎都已經降到40坪以下的產品當道，幾乎看不到50坪以上的產品。

賴正鎰表示，目前市場已經退燒但未降温，蓋房子最大成本要素是土地，預估今年土地價格應該再降20%，房市才可能恢復交易與生機。

賴正鎰表示，在全球AI浪潮下，資料中心建置與電網升級的需求影響，造成全球的金銀銅等貴金屬缺貨，大幅漲價，像是銅價去年漲35%，在全球純銅需求持續暴增，線纜廠今年已公告或準備調漲產品售價，以反映成本，而AI未來發展趨勢可能造成房價成本上揚。

賴正鎰表示，開發商現在面臨多重困境，建議央行水龍頭再多開大一點，尤其豪宅限貸令，台北7000萬元標準提高到8000萬元，新北市6000萬元提高到7000萬元，其餘六都4000萬元提高到5000萬元。

土建融方面，賴正鎰表示，銀行放款趨嚴、土建融審核拉長，自備款比例提高，建商開發商目前的土建融貸款減至剩4成，建議應適度放寬到6成，讓現金流保持穩定。

另，政府應讓市場供給維持自由化，建議取消18個月開工令，開發商不需要被逼著開工。

針對虛坪改革制度，賴正鎰表示，在房市現況不佳情況下，若還要修法實施虛坪改革，將會導致市場新舊制混亂，建議應先暫緩，政府應多方研議商討出更好的方法，再行公告或修法實施。